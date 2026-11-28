NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo

Chi ha paura degli antifascisti? A Viterbo, la città in cui si dedica una strada al redattore della “difesa della razza”; in cui indisturbato un gruppo di nostalgici della marcia su Roma blocca una strada senza permesso con fumogeni e cori da stadio; in cui da mesi campeggia uno striscione abusivo che inneggia alla remigrazione; in cui la sindaca si presenta alle elezioni con slogan che equiparano immigrazione e insicurezza; in cui si commettono degli errori grossolani di restauro per portare alla luce fantomatiche scritte legate al fascismo, eccetera… – ecco, in questa città viene chiesto l’utilizzo della sala della Provincia per un “convegno” sul partito erede del fascismo: l’MSI.

Peccato che non sia un convegno come gli altri, in cui ad esempio si discute un libro, si dà la parola a qualche storico esperto in materia (ma quando mai), si intavola una discussione seria e circostanziata su un’esperienza politica del passato. No: al contrario sarà una vera e propria celebrazione entusiastica, con una decina di militanti vecchi e nuovi (con in testa sindaca e presidente della provincia) invitati a parlare, pronti a proporre entusiasticamente l’attualità di alcune proposte di riforma del MSI (tipo l’elezione diretta del capo dello stato: non proprio una riforma che parla ai giovani o che si rivolge alle urgenze che vivono oggi i lavoratori e le lavoratrici nel nostro paese).

Insomma una kermesse di un gruppetto di neofascisti con sventolio di tricolori. Ma siamo appunto a Viterbo, e quindi la sala della Provincia è stata concessa senza battere ciglio: quella stessa sala che era stata concessa a Casapound… ma negata all’Anpi per presentare il libro sulle foibe dello storico (lui sì, uno storico) Eric Gobetti; quella stessa sala che non è stata concessa a Rifondazione Comunista pochi mesi fa per presentare l’opera di controinformazione del giornalista Vincenzo Lorusso sulla Russia contemporanea. La stessa amministrazione che non si impegna a rimuovere lo striscione remigrazionista, e in compenso si impegna a proibire un sit-in di protesta davanti allo striscione.

Noi di Rifondazione comunista saremo dunque in piazza il 29: in piazza della Rocca, contro quello striscione; e in piazza del Comune, contro lo sterminio del popolo palestinese. Chi calpesta i diritti e i popoli è il nemico delle donne e degli uomini di questo paese.

Partito della Rifondazione Comunista (Sinistra Europea)

Circolo di Viterbo Via della Molinella 17