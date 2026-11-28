NewTuscia – RIETI – Sorpreso alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e trovato in possesso di dosi di droga. È quanto accaduto a Cittaducale, dove un uomo quarantenne del reatino, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cittaducale. Il controllo è avvenuto in tarda serata nella zona dell’ex Bosi, area oggetto di mirati e costanti servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti disposti all’interno di un’azione di controllo del territorio del Comando Provinciale di Rieti. Fermato a bordo della propria utilitaria, l’uomo mostrava presumibili sintomi tipici di utilizzo di sostanze stupefacenti. Gli accertamenti preliminari hanno consentito di appurare uno stato di alterazione psicofisica riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti, elevando così una contestazione relativa all’articolo 187, comma 8, del Codice della Strada. I militari hanno quindi esteso le verifiche attraverso una perquisizione personale e veicolare, che ha permesso di rinvenire complessivamente 2,2 grammi di cocaina e 0,6 grammi di hashish, già suddivisi in dosi e occultati all’interno dell’auto. La sostanza stupefacente è stata interamente sottoposta a sequestro. Alla luce degli elementi raccolti, l’indagato è stato anche deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio, ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 309/1990, nonché per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’operazione si è proceduto inoltre al sequestro amministrativo del veicolo e al contestuale ritiro della patente di guida. I controlli rientrano nel più ampio dispositivo di prevenzione predisposto dall’Arma dei Carabinieri al fine di assicurare una presenza costante sul territorio, con particolare attenzione ai luoghi maggiormente frequentati, nelle fasce orarie serali e notturne, mediante posti di controllo, verifiche nei confronti delle persone sottoposte a misure restrittive e vigilanze dinamiche presso gli esercizi pubblici, rivolte a rafforzare la sicurezza percepita dalla cittadinanza e a prevenire, attraverso una presenza capillare, tanto i reati predatori quanto le condotte pregiudizievoli per la circolazione stradale e il decoro urbano. Si dà atto, come di consueto, che i procedimenti penali sono ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.