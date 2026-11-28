NewTiscia – VITERBO – Una serata all’insegna della partecipazione, della condivisione e del forte senso di comunità. Si è svolta ieri (venerdì 27 novembre), presso il Bar Grandori di Porta Romana, la Festa del Tesseramento promossa dal Circolo di Fratelli d’Italia di Viterbo, nell’ambito della campagna nazionale “Un impegno preso di fronte alla storia”. L’iniziativa ha visto una significativa partecipazione di iscritti, simpatizzanti, militanti e amministratori locali, insieme ai rappresentanti istituzionali del territorio: gli onorevoli Mauro Rotelli e Antonella Sberna, i consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli e la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli. Un appuntamento che ha rappresentato l’occasione per ribadire i valori fondanti del partito: appartenenza, identità e orgoglio. Tre pilastri che guidano l’azione politica di Fratelli d’Italia, dal Governo Meloni alle comunità locali. Durante l’incontro è stato fatto il punto sui risultati raggiunti e sulle sfide future, sottolineando come il radicamento sul territorio e il rapporto diretto con i cittadini rappresentino elementi centrali dell’attività politica. “La risposta della città conferma che c’è una comunità viva, coesa e desiderosa di essere protagonista – afferma il presidente del Circolo, Luigi Maria Buzzi –. Essere parte di questa famiglia politica significa condividere un’identità chiara e l’orgoglio di difendere i nostri valori, traducendoli in risposte concrete per i cittadini. L’impegno preso di fronte alla storia non è uno slogan, ma una responsabilità che onoriamo ogni giorno, partendo proprio dall’ascolto e dalla presenza tra la gente”.