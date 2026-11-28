NewTuscia – VITERBO – “Tre caditoie sistemate e ampie porzioni di pavimentazione storica sostituite con il cemento. È questa la qualità degli interventi che l’Amministrazione comunale intende garantire a uno dei quartieri più antichi e caratteristici di Viterbo?”.

A sollevare la questione è la consigliera comunale Luisa Ciambella, capogruppo di Per il Bene Comune, che ha presentato un’interrogazione sui recenti lavori di manutenzione effettuati nel quartiere Pianoscarano.

Gli interventi hanno interessato tre caditoie stradali, attorno alle quali sono state realizzate superfici in cemento che interrompono la continuità della tradizionale pavimentazione in sampietrini.

Una situazione che ha suscitato perplessità tra i residenti, dalle cui segnalazioni emergono interrogativi sulla qualità delle finiture e sul rispetto delle caratteristiche architettoniche del quartiere. La vicenda ha trovato riscontro anche sulla stampa locale.

“Pianoscarano non è una strada qualsiasi. È un patrimonio storico e identitario della città, che richiede attenzione anche nei più semplici interventi di manutenzione. Nessuno mette in discussione la necessità di garantire il corretto funzionamento delle caditoie, ma sicurezza e tutela del patrimonio devono procedere insieme”.

Ciambella chiede innanzitutto di chiarire se le superfici in cemento costituiscano una sistemazione provvisoria, in attesa del ripristino dei sampietrini, oppure una soluzione destinata a rimanere definitiva.

“Se si tratta di lavori temporanei, l’Amministrazione deve indicare quando verrà ripristinata la pavimentazione originaria. Se invece si tratta di interventi definitivi, occorre spiegare chi li abbia autorizzati e sulla base di quali valutazioni tecniche”.

L’interrogazione punta inoltre ad accertare i costi sostenuti, gli uffici responsabili, le verifiche effettuate sulla qualità dei lavori e l’eventuale necessità di impiegare ulteriori risorse pubbliche per correggere quanto realizzato.

“Il rispetto della città passa anche dai dettagli. Non possiamo parlare continuamente di valorizzazione del centro storico e poi accettare interventi che ne alterano l’immagine e le caratteristiche”.

“Chiediamo risposte chiare e, se necessario, un intervento tempestivo di ripristino. La manutenzione deve migliorare la città, non impoverirne il patrimonio storico e architettonico”.

Luisa Ciambella

Coordinatore Movimento

Lista Civica Rocca Presidente – Per il Bene Comune