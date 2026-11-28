NewTuscia – CORCIANO – «Desidero ringraziare di cuore, a nome mio e dell’intera comunità corcianese, il Prefetto Paolo Canaparo, il Questore Alfonso Polverino, l’Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di finanza e la Polizia locale per la prima operazione interforze “Alto Impatto” che ha interessato ieri (27 novembre) per la prima volta in assoluto la nostra città con controlli mirati su Ellera e la zona commerciale – così in una nota il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti – I risultati complessivi dell’operazione parlano chiaro: 130 persone identificate, di cui 35 con precedenti di polizia, 29 veicoli controllati, 6 posti di controllo, 3 violazioni del Codice della strada e un arresto per droga».

«Un ringraziamento particolare al Prefetto – prosegue il primo cittadino – che, a poco più di un mese dal suo insediamento, sta già dando un’impronta importante e concreta alla sicurezza del territorio, dimostrando grande sensibilità e attenzione anche verso il nostro Comune anche per mezzo dei nuovi tavoli di confronto territoriale che prenderanno il via a breve. Dietro questi risultati ci sono uomini e donne straordinari, che con professionalità, sacrificio e spirito di servizio garantiscono quotidianamente la nostra sicurezza. A loro, dai comandanti a ogni singolo operatore impegnato sul campo, va tutta la mia stima e riconoscenza. Voglio che sappiano che a Corciano troveranno sempre un sindaco e un’Amministrazione al loro fianco. L’auspicio è che questa prima operazione a Ellera sia l’inizio di un percorso continuativo. Siate orgogliosi del vostro lavoro, perché noi siamo orgogliosi di voi. Grazie, davvero, a nome di tutta Corciano».

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