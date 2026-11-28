NewTuscia – MONTEFIASCONE – Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per stabilire le cause legate alla morte di G. C. . Il 58enne è stato trovato senza vita nella sua abitazione nella frazione di Zepponami a Montefiascone.
Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone. Purtroppo all’arrivo dei soccorritori, per l’uomo non ci sarebbe stato già più nulla da fare.
I suoi funerali si terranno lunedì 30 novembre alle 11.00 presso la chiesa di Santa Maria del Giglio, Montefiascone.