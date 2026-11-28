NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – A ridosso dell’avvio del nuovo piano regionale del Trasporto Pubblico Locale, previsto per lunedì 30 novembre, l’Amministrazione comunale esprime forte preoccupazione per l’incertezza che accompagna l’attivazione del servizio e per la scarsissima comunicazione rivolta tanto alle amministrazioni quanto agli utenti. A questo si aggiunge il ritardo delle informazioni, giunte a ridosso dell’inizio del servizio e limitate a un semplice link, che rende estremamente difficile per l’amministrazione orientare e avvisare per tempo i cittadini, in particolare le persone più anziane e meno abituate all’utilizzo degli strumenti digitali.

A pesare maggiormente è la mancanza di certezze sul servizio che verrà effettivamente garantito a Civita Castellana, con un impatto diretto su snodi cruciali come la stazione FS di Borghetto e l’ospedale cittadino. Restano aperti interrogativi fondamentali sulla tenuta di un presidio storico attivo da oltre quarant’anni, sulla soppressione delle corse domenicali, sulle garanzie per gli studenti pendolari e per gli utenti — anche provenienti da altri comuni — che dipendono dal trasporto pubblico per raggiungere cure, visite e luoghi di studio, oltre che sulla reale portata dei tagli.

A questa incertezza si somma il silenzio istituzionale: dal giugno 2026 a oggi, le numerose note inviate dal Comune tanto alla Direzione Regionale Trasporti quanto ad Astral per chiedere chiarimenti puntuali e un tavolo di confronto non hanno mai ricevuto risposta.

Fin dall’avvio del nuovo servizio, l’Amministrazione comunale sarà al fianco dei pendolari, degli studenti, dei pazienti e di tutti i cittadini con un’attività costante di ascolto e vigilanza, monitorando da subito l’andamento delle corse e le criticità per tutelare concretamente il diritto alla mobilità dell’utenza.