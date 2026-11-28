NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Intervento questa mattina dei vigili del fuoco, intorno alle 7.30, per l’incendio a un capannone avicolo nel comune di Montalto di Castro.

L’azienda avicola si trova in strada provinciale del Fiora. Ha operato una squadra del distaccamento vigili del fuoco di Tarquinia, con il supporto di un’autobotte proveniente dalla sede centrale di Viterbo perché si tratta di una grande struttura di oltre 1.000 metri quadrati. Nell’incendio sono morti 15 mila animali presenti all’interno del capannone.

L’attività delle squadre è servita ad evitare che le fiamme e il fumo molto denso propagassero l’incendio ad annesse strutture attigue.

Le operazioni di spegnimento sono state lunghe e sono terminate nella seconda parte della mattinata.

Presenti sul posto anche i Carabinieri di Montalto di Castro per le indagini del caso.