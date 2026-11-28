Dal 1600 le farmacie dei Francescani per la cura del corpo e dell’anima. Un affascinante viaggio nel tempo tra fede, scienza e antichi saperi

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO –

MLa trasmissione Fatti e Commenti, in onda questo fine settimana sugli schermi di Teleorte e visibile su www.teleorte.it e’ dedicata da chi scrive, per la regia di Marco Nicoletti, all’ intervista alla dott.ssa Maria Rita Peciarolo che cinparlera’ del suo libro” La Farmacia dei Frati”, con la partecipazione del teologo Padre Pietro Messa.

Link della trasmissione: https://youtu.be/3G_5NWssBKc

Il testo e’ incentrato sulla figura di Fra Giuseppe da Spello (1714-1779), francescano che dedicò l’intera esistenza allo studio della medicina, della botanica farmaceutica e delle piante officinali.

Da buon Seguace di Francesco di Assisi, mise la sua competenza al servizio dei confratelli, dei poveri e di chiunque bussasse alla porta del convento in cerca di aiuto.

Preparava unguenti, pomate e sciroppi capaci di alleviare i mali del corpo.

Frutto di una lunga esperienza è il suo straordinario Erbario che raccoglie 411 esemplari di piante officinali essiccate: un vero prontuario, per tramandare le varie conoscenze alle generazioni successive.

Il volume di Maria Rita Peciarolo ripercorre la storia delle Spezierie francescane e riporta, per la prima volta in forma organica, le ricette e i preparati di fra Giuseppe, che ancora oggi si presentano come un valido supporto alla medicina tradizionale. Un affascinante viaggio nel tempo tra fede, scienza e antichi saperi.

Maria Rita Peciarolo ci illuatrrera’ chi era fra Giuseppe da Spello e qual è il legame tra la sua figura e il mondo della spezieria conventuale.

Domanderemo all’autrice come venivano realizzati i farmaci nel ‘600 e quali erano gli ingredienti chiave utilizzati dai frati.

E cosa ci lasciano in eredità queste antiche pratiche e come dialogano con la medicina e la fitoterapia di oggi.

Affresco ubicato presso il Convento di San Giovanni Battista di Amelia, raffigurante San Francesco che cura un malato di lebbra.

A padre Pietro Messa, teologo e docente di Storia del Francescanesimo presso l’Universita’ Antonianum di Roma chiederemo le ragioni per cui i francescani si sono posti a servizio della salute propria e altrui e come si è esplicato questo servizio nella storia francescana.

Scopriremo come la cura delle malattie con i rimedi naturali della botanica sperimetata nelle farmacie Francescane abbia avuto un significativo riconoscimento e valorizzazione dalla moderna ricerca farmaceutica, nello spirito francescano del benessere “integrale” del corpo e dell’anima