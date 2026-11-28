NewTuscia – VITERBO – L’Aurora Viterbo comunica di aver definito, di comune accordo, la rescissione del rapporto di collaborazione con l’allenatore Giovanni De Leo. La decisione è maturata a seguito di una diversa visione su come proseguire il percorso sportivo.

La Società desidera ringraziare il mister per la professionalità, la serietà e l’impegno dimostrati, nonché per il lavoro svolto nel periodo alla guida della squadra, alla quale ha garantito un salto di livello e di mentalità. A lui vanno i più sinceri ringraziamenti e l’augurio di buona fortuna e delle migliori soddisfazioni professionali e personali per il prosieguo della sua attività.

La guida tecnica della squadra è al momento affidata all’allenatore in seconda, Marco Pifferi.

AURORA VITERBO