NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Vigili del fuoco al lavoro per sedare le fiamme divampato a Montalto di Castro questa mattina alle 07.30.Sembrerebbe che l’incendio sia scoppiato in un capannone avicolo, di oltre mille metri, nella zona di Vulci. Circa 15mila animali sono morti.
Sulla Strada provinciale del Fiora, ha operato la squadra del distaccamento di Tarquinia con il supporto dell’autobotte dalla sede centrale di Viterbo.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per indagare sulla natura del rogo.