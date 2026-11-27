NewTuscia – VITERBO – Sarà una notte di musica, divertimento e intrattenimento quella che accompagnerà Viterbo verso il 2027. Protagonista del Capodanno in piazza della Rocca sarà Radio 105, che porterà in città il proprio format, coinvolgendo il pubblico in una serata pensata per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno. Alla conduzione Niccolò Torielli, speaker di Radio 105 e volto televisivo, conosciuto anche per la sua esperienza nel programma Le Iene. Sul palco si alterneranno musica e animazione, con il DJ set di Thomas Neville e la partecipazione di Fabio Rovazzi come guest star. Dopo il warm-up iniziale e il countdown di mezzanotte, la festa proseguirà con la musica di Radio 105 fino alle ore 3 circa.

“Il Capodanno è un momento di festa e condivisione per tutta la città – dichiara la sindaca Chiara Frontini -, ma rappresenta anche un’occasione per raccontare Viterbo, valorizzarne l’immagine e rafforzarne la capacità di attrarre iniziative e appuntamenti di rilievo. Vogliamo che la nostra città sia sempre più protagonista, capace di accogliere eventi, coinvolgere pubblici diversi e farsi conoscere anche al di fuori dei confini territoriali. La collaborazione con Radio 105 va proprio in questa direzione: unisce una serata di intrattenimento per i cittadini a un’importante opportunità di promozione nazionale. Ringrazio quanti hanno lavorato alla realizzazione dell’iniziativa, contribuendo a rendere possibile questo appuntamento”.

L’evento avrà anche una significativa dimensione promozionale: l’emittente accompagnerà infatti il Capodanno di Viterbo attraverso i propri canali ufficiali, dalla radio alla televisione, fino alle piattaforme digitali e social, offrendo alla città un’importante occasione di visibilità su scala nazionale.

“Abbiamo lavorato agli eventi musicali di Santa Rosa e di Capodanno con l’obiettivo di offrire occasioni di festa e partecipazione capaci di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. Un percorso che ci ha permesso di raccogliere apprezzamenti e manifestazioni di fiducia da parte di artisti e dei loro staff, sia da coloro che hanno già avuto modo di esibirsi nella nostra città, sia da quelli con cui abbiamo avuto occasione di confrontarci e avviare interlocuzioni – dichiarano congiuntamente l’assessora alla promozione e valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale Katia Scardozzi e i consiglieri comunali delegati Alessandra Purchiaroni e Francesco Buzzi -. La collaborazione con Radio 105 ci permette di portare a Viterbo un format conosciuto a livello nazionale, e, allo stesso tempo, di promuovere la città attraverso una rete di comunicazione di grande diffusione – aggiungono l’assessora Scardozzi e i consiglieri Purchiaroni e Buzzi -. Desideriamo, infine, esprimere un sincero ringraziamento alla sindaca Frontini per la fiducia che ci ha accordato affidandoci questo incarico, così come agli uffici comunali e a tutte le persone coinvolte, il cui contributo e la cui collaborazione sono stati fondamentali per il lavoro svolto”. Un appuntamento che unisce festa, musica e promozione del territorio, per salutare insieme il 2026 e dare il benvenuto al nuovo anno.