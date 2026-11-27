NewTuscia – TERNI – Il Capo di Gabinetto della Provincia Raffaello Federighi, ufficiale dei Carabinieri in congedo, anche in rappresentanza del Comune di Terni, ha preso parte oggi, 27 novembre, alla cerimonia di conferimento della medaglia d’oro al valore militare alla memoria del sottotenente carrista Salvatore Moriconi, nato a Terni.

La cerimonia si è svolta presso la chiesa parrocchiale di Città Giardino a Terni ed ha visto la partecipazione di autorità civili, militari e di molti cittadini. Federighi ha espresso profondo rispetto per il militare ed ha affermato che “ogni volta che si commemora un militare caduto, qualcuno, senza enfasi, ma con convinzione e voce ferma, dovrebbe dire presente”. (ptn/red 458/26)