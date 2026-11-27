NewTuscia – TERNI – Prenderanno il via il 2 dicembre a Narni le iniziative natalizie di Narnia Natalis. Fino al 6 gennaio centro storico e frazioni saranno animate da appuntamenti e iniziative solidali, in un percorso di arte, cultura, tradizioni e intrattenimento. Fra le novità l’albero di Natale in Piazza dei priori che si illumina grazie all’energia delle pedalate, in collaborazione con Teatro a pedali.

Il via ufficiale sarà però venerdì 4 dicembre, alle 18.00 in Piazza dei Priori, con l’accensione del grande albero, accompagnata dal conto alla rovescia collettivo, con le musiche dell’indirizzo musicale della scuola Luigi Valli e le incursioni artistiche della scuola di danza Flooor.

Per tutto il periodo delle feste concerti gospel, appuntamenti corali, canti di Natale, le più belle colonne sonore Disney e un concerto a sorpresa, il cui programma sarà scelto direttamente dal pubblico. Previsti poi spettacoli, presentazioni di libri, visite guidate alla scoperta delle opere d’arte del Museo e degli ambienti medievali nel centro storico, tour guidati dai giovani volontari alla scoperta di Narni.

Ci saranno laboratori per i bambini e mercatini con proposte artigianali e idee regalo, tra cui quello curato dalle scuole primarie di Santa Lucia e Garibaldi. A Narni Scalo il Polar Express e il Treno della Befana con musica, animazione e letture. Nel centro storico confermato il tradizionale Trekking dei Presepi che, insieme a Concabbanda e Pierluca Neri, porterà a scoprire il fascino del Natale tra i vicoli, le vie e le piazze, attraverso creazioni artigianali.

A Itieli ancora i presepi artistici e artigianali, mentre al Santuario della Madonna del Ponte sarà allestito un presepe artistico che ripropone monumenti e luoghi del territorio. In programma anche la possibilità di spedire la letterina a Babbo Natale presso la Loggia dei Priori, ammirare San Nicola sulla Loggia del Banditore, visitare il Circuito Medievale, curiosare tra i libri del mercatino e i mystery bag alla Biblioteca Eroli e partecipare alle iniziative solidali.

“Narnia Natalis nasce dalla collaborazione e dalla partecipazione di una comunità”, dichiara il Sindaco Lorenzo Lucarelli. “Scuole, parrocchie, associazioni, operatori culturali ed esercenti – sottolinea – hanno contribuito con idee, tempo ed energie a costruire questo calendario condiviso. Ed è grazie a questa disponibilità, all’impegno e all’attaccamento al territorio – fa notare il Sindaco – che riusciamo a realizzare un programma diffuso, capace di coinvolgere luoghi, generazioni e persone diverse.

A tutti va il mio ringraziamento, perché contribuiscono a rendere la città un luogo di festa e a creare quella magia del Natale che nasce dallo stare insieme, dal ritrovarsi e dal condividere esperienze e iniziative”. Il Comune ringrazia la Fondazione Carit per il contributo alla realizzazione delle iniziative.

Il programma completo, informa l’amministrazione, è consultabile sul sito www.comune.narni.tr.it e sui canali social del Comune, Facebook e Instagram. Il programma cartaceo è invece già in distribuzione presso le attività commerciali della città, il Digipass e l’Infopoint. (ptn/red 457/26)