NewTuscia – VITERBO – Nell’ambito del piano di Valorizzazione del Ministero della Cultura sabato 05 dicembre, alle ore 10.30, sarà possibile partecipare alla conferenza di presentazione del progetto di restauro e valorizzazione della Tomba Oceane a Viterbo.
La tomba, localizzata sulla Strada Bagni, fa parte dell’ampia necropoli di Poggio Giudio, e, ad oggi, è l’unica testimonianza di camera funeraria di epoca romana dipinta.
Alle ore 12.00 Visita al cantiere (solo su prenotazione)
Il personale della Soprintendenza accoglierà i visitatori sul sito della Tomba Oceane – Strada Bagni e illustrerà le attività di scavo, restauro e valorizzazione.
Per info scrivere a: sabap-vt-em.eventi@cultura.gov.it
o consultare il sito web: www.sabapviterboetruria.beniculturali.it
Per le prenotazioni (obbligatorie per la visita al cantiere) scrivere a: sabap-vt-em.eventi@cultura.gov.it