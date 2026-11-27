NewTuscia – VETRALLA – In Consiglio comunale abbiamo votato a favore della prosecuzione dell’iter del Piano Regolatore Generale, perché Vetralla non può perdere altro tempo. Ma il nostro voto non è un assegno in bianco all’Amministrazione.

Ciò che ci interessa davvero è che fine faranno le proposte dei cittadini raccolte attraverso il Laboratorio Vetralla. Sono stati organizzati sette incontri sul territorio, durante i quali i cittadini hanno potuto esprimere idee, segnalare problemi e avanzare proposte per il futuro della città.

Quelle proposte non devono finire nel dimenticatoio. Ci auguriamo che vengano accolte e, se così non fosse, sarà questa Amministrazione a dover spiegare ai cittadini il perché, assumendosi la responsabilità delle proprie scelte. Non si potranno scaricare le responsabilità sui tecnici o sulla Regione.

C’è poi la promessa, fatta recentemente, di concludere tutto entro la fine dell’anno. Guardando gli atti, questa scadenza appare oggi irrealistica. Il passaggio votato in Consiglio non conclude il procedimento: restano ancora l’istruttoria regionale, il passaggio al Comitato Regionale per il Territorio e gli eventuali adeguamenti richiesti. Sono passaggi necessari, con tempi che non dipendono soltanto dal Comune.

È quindi importante essere chiari con i cittadini: non si può promettere una conclusione entro dicembre quando l’iter deve ancora affrontare tutti questi passaggi. È molto probabile che si vada oltre l’attuale mandato amministrativo. Ma questo non deve diventare un motivo per lasciare le cose in sospeso o rinviare le responsabilità.

Noi continueremo a seguire il procedimento e a chiedere che le proposte dei cittadini vengano rispettate e che ogni decisione sia spiegata con chiarezza.

Perché coinvolgere i cittadini significa anche ascoltarli davvero e dare seguito alle loro richieste.

I Consiglieri Comunali

Enrico Pasquinelli, Roberto Aquilani, Giulia Celata, Anna Maria Palombi, Emanuela Santucci