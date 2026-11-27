NewTuscia – VITERBO – Con grande dispiacere abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Salvatore Zanobi, una figura di primo piano della storia imprenditoriale della nostra città. Un uomo che ha rappresentato per decenni un esempio autentico di dedizione, coraggio e visione fin dal giorno in cui ha gettato le basi di quella che sarebbe diventata la Formasal. Un’azienda storica, profondamente radicata nel territorio. Salvatore è stato un imprenditore con una profonda dimensione umana, attento alle persone, capace di trasmettere valori saldi e di costruire un ambiente lavorativo fondato sul rispetto. Un’eredità importante, umana e professionale, che oggi prosegue grazie all’impegno dei figli Claudio e Roberto e di tutti i collaboratori dell’azienda. A nome mio personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità viterbese, esprimo il più sincero cordoglio per la scomparsa di Salvatore Zanobi.

Chiara Frontini

Sindaca di Viterbo