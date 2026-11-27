NewTuscia – TARQUINIA – Il Comune di Tarquinia ha promosso questa mattina, presso il Teatro “Rossella Falk”, l’incontro “Senza rispetto non è amore”, rivolto agli alunni e alle alunne delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. L’appuntamento rientra nel percorso di sensibilizzazione con le scuole cittadine e nella campagna congiunta “Fai rumore, senza rispetto non è amore”, promossa dai Comuni di Tarquinia, Monte Romano e Montalto di Castro in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la quale ricorre il 25 novembre di ogni anno.

L’incontro, dedicato ai temi della parità, del ris petto e della prevenzione della violenza di genere, ha posto particolare attenzione alle relazioni tra i più giovani. A condurre il momento di riflessione è stata la Dott.ssa Luana Sciamanna, avvocata esperta in relazioni tossiche e prevenzione nelle scuole, che ha accompagnato gli studenti nell’analisi di dinamiche, segnali di allarme e comportamenti che possono danneggiare una relazione. Il percorso ha invitato i ragazzi e le ragazze a riconoscere l’importanza del rispetto reciproco, della libertà personale e del consenso, nonché a individuare stereotipi e prevaricazioni che possono alimentare relazioni non equilibrate. L’obiettivo è stato offrire strumenti concreti per costruire legami basati su ascolto, parità, fiducia e consapevolezza.

“La scuola è un luogo fondamentale per educare al rispetto e alla parità”, ha aggiunto l’Assessore alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili, Dott.ssa Sara Corridoni. “È importante accompagnare le ragazze e i ragazzi nella costruzione di relazioni sane, aiutandoli a riconoscere e contrastare stereotipi e atteggiamenti prevaricatori.”

L’Amministrazione comunale, e in particolare il Sindaco Francesco Sposetti, ringrazia le scuole, le docenti, gli alunni e la relatrice coinvolti nell’iniziativa, confermando l’impegno a proseguire il percorso di educazione al rispetto, alla parità e alla prevenzione della violenza di genere. Il programma proseguirà sabato 28 novembre con la Camminata in Rosso “Fai Rumore!”, prevista alle 16 da Piazzale Europa, e con gli appuntamenti artistici e musicali della giornata.