NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Bassano in Teverina ha partecipato alla 43ª Assemblea annuale dell’ANCI, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, in programma a Verona dal 25 al 27 novembre. A rappresentare il Comune è stato il consigliere Rodolfo Felici, presente a un appuntamento che riunisce amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni di tutta Italia e che, nella giornata inaugurale, ha visto anche la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Per Bassano in Teverina è stata anche l’occasione per ricevere un importante riconoscimento. Il comune si è infatti classificato al primo posto per aver preso parte a 31 webinar nell’ambito del progetto “La Città Perfetta 2.0”, promosso da “Se Sei Sindaco”, un percorso di formazione e aggiornamento rivolto agli amministratori e al personale degli enti locali.

Oltre al premio, Bassano in Teverina si è aggiudicato anche un anno di accesso gratuito alla piattaforma Ufficio bandi di “Se Sei Sindaco”, uno strumento che consente ai comuni di individuare le opportunità di finanziamento regionali, nazionali ed europee e di ricevere supporto nella preparazione delle candidature.

Amministrazione comunale di Bassano in Teverina