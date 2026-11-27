Viterbo
Sabato. Giornata all’insegna del tempo asciutto con nubi sparse alternate ad ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +6°C e +10°C.
Domenica. Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +3°C e +9°C.
Lazio
Sabato. Tempo per lo più asciutto nel corso della giornata su tutta la regione con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare qualche fenomeno su Appennino e settori meridionali. Dalla serata tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.
Al mattino locali banchi di nebbia o foschia lungo la val Padana, sereno altrove. Al pomeriggio ancora ampie schiarite su tutti i settori. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con ancora visibilità ridotta lungo la Pianura Padana.
Temperature minime e massime in diminuzione da nord a sud.
Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos