Viterbo

Sabato. Giornata all’insegna del tempo asciutto con nubi sparse alternate ad ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +6°C e +10°C.

Domenica. Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +3°C e +9°C.

Lazio

Sabato. Tempo per lo più asciutto nel corso della giornata su tutta la regione con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare qualche fenomeno su Appennino e settori meridionali. Dalla serata tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Domenica. Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD Al mattino locali banchi di nebbia o foschia lungo la val Padana, sereno altrove. Al pomeriggio ancora ampie schiarite su tutti i settori. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con ancora visibilità ridotta lungo la Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino molte nubi sul versante adriatico con precipitazioni sparse, nevose in Appennino dai 1100-1400 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio poche variazioni con residue nevicate in Abruzzo dai 1200 metri. In serata e in nottata tempo in miglioramento con ancora qualche addensamento in Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all’insegna del maltempo sulle regioni meridionali con cieli nuvolosi e piogge sparse sia al mattino che al pomeriggio, maggiori schiarite sulla Sardegna ma con locali piovaschi sulla costa occidentale. In serata e nella notte residue piogge tra Sicilia e regioni ioniche, migliora altrove.

Temperature minime e massime in diminuzione da nord a sud.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos