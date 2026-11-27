NewTuscia – TUSCANIA – Si accendono nuovamente i riflettori sul taraflex del Palazzetto Olivo. Sabato 28 novembre, con fischio d’inizio alle ore 17:30, la Maury’s Com Cavi Tuscania ospiterà il Rione Terra Volley Pozzuoli nella sfida valevole per la 7ª giornata di andata del campionato di Serie B Maschile.

Archiviata la sconfitta di Sorrento, arrivata dopo ben 35 vittorie consecutive, Tuscania è pronta a rilanciarsi subito davanti al proprio pubblico.

Capitan Buzzelli, ai microfoni di Sport in Tuscia, il podcast di Radio Svolta, ha commentato così il momento dei biancoazzurri: “La sconfitta di sabato, seppur rocambolesca per come è arrivata, non ci lascia altro che tanta voglia di rifarci immediatamente. In settimana nessuno di noi ha accampato alibi, abbiamo pensato solo a recuperare dagli infortuni e prepararci al massimo per affrontare questa sfida contro Rione Terra, formazione campana che sta facendo molto bene in questo inizio. Dall’altra parte della rete, seppur in veste da allenatore ritroverò Mario Scappaticcio che è stato il mio capitano nella mia prima esperienza in serie A a 20 anni, sarà un piacere rincontrarlo e il fatto che la sua squadra stia facendo così bene non mi sorprende visto che c’è lui a guidarli. Come è stato un faro per me, lo è per questi ragazzi ora. Sarà una bella partita, dovremmo mettere la massima attenzione su ogni palla.”

L’avversario: il profilo del Rione Terra Pozzuoli

Come già detto, sulla panchina della formazione flegrea siede un tecnico di grande esperienza pallavolistica come l’ex palleggiatore Mario Scappaticcio, incontrato da avversario in più occasione ai tempi dell’A2, pronto a guidare i suoi in una trasferta ad alto coefficiente di difficoltà.

Il sestetto ospite poggia sulla diagonale palleggiatore-opposto composta da Del Giudice e Bellanca. In banda il pericolo numero uno risponde al nome dello schiacciatore francese Hutrel, autentica punta di diamante e principale terminale offensivo del roster campano, affiancato da Sangiovanni. Al centro agirà la coppia formata da Treglia e D’Alisa, mentre le operazioni di seconda linea saranno affidate al libero Volpe.

Arbitri dell’incontro Chiara Mochi e Giulia Natalini.

Appuntamento quindi Sabato 28 alle ore 17.30 al Palazzetto dell’Olivo di Tuscania.