NewTuscia – ROMA – L’annuncio alla presentazione del suo libro «Roma Capitale d’Imprese». «Scelgo la concretezza. Grazie alla Lega, a Matteo Salvini e a Maurizio Politi»

Mauro Antonini, finora coordinatore del Dipartimento Attività Produttive della Lega Roma, aderisce a Fratelli d’Italia. Lo ha annunciato giovedì 26 novembre a Roma, in occasione della presentazione del suo libro «Roma Capitale d’Imprese».

«Ringrazio Marco Perissa, presidente della federazione romana di Fratelli d’Italia, per la fiducia e per l’accoglienza in una comunità che conosco e stimo», dichiara Antonini.

Alla base della scelta, Antonini indica la grande consonanza con l’azione che Fratelli d’Italia porta avanti, al Governo nazionale e alla Regione Lazio, a favore di imprese, professionisti e attività produttive.

«In questi anni ho lavorato ogni giorno accanto a chi a Roma fa impresa: commercianti, artigiani, professionisti, piccoli imprenditori», prosegue Antonini. «Nell’azione di Fratelli d’Italia, al Governo come in Regione, ritrovo lo stesso metodo: concretezza e operatività, niente retorica. Chi produce non ha bisogno di slogan, ha bisogno di risposte. È qui che mi riconosco.»

Antonini ringrazia anche il partito da cui esce: «Lascio la Lega con gratitudine. Ringrazio tutta la comunità della Lega, e in modo particolare Matteo Salvini e Maurizio Politi, che mi hanno sempre sostenuto. Quello che abbiamo costruito insieme resta.»

«Il mio libro parte da un’idea semplice: Roma non è una frana inevitabile, è un insieme di scelte. Continuerò a stare dalla parte di chi a Roma produce, crea lavoro e paga le tasse.»