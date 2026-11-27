NewTuscia -. PERUGIA – Quanto sappiamo davvero sulle infezioni sessualmente trasmissibili? E quante informazioni che diamo per certe sono, invece, ancora da sfatare? Sabato 28 novembre, presso la sede Omphalos di Perugia (via della Pallotta, n.42) dalle 16:30 alle 18, si terrà un incontro aperto alla cittadinanza dedicato alle IST, con il contributo di medici, farmacisti e professionisti del territorio.

L’incontro pubblico dal titolo “IST: tabù da sfatare, prevenzione da costruire”, in collaborazione con Omphalos che ospita l’evento, è realizzato nell’ambito del Progetto Artemisia, promosso in sinergia da Afas – Azienda Speciale delle Farmacie Comunali di Perugia (realtà capofila), Comitato Artemisia, associazione Diritti Solidarietà e Futuro D.S.F. e Comune di Perugia.

È il secondo incontro divulgativo aperto alla cittadinanza: il primo, “Medicina di genere. Salute, ricerca clinica e diritti”, si è tenuto sempre a Perugia lo scorso 6 settembre alla Fondazione Sant’Anna. Questa volta il tema sono le infezioni sessualmente trasmissibili, con l’obiettivo di offrire informazioni affidabili da parte di medici ed esperti, superare i tabù che ancora circondano l’argomento e rafforzare la prevenzione. Un incontro di circa un’ora e mezza, con spazio per le domande del pubblico. Gli interventi coprono gli aspetti clinici delle IST, la disinformazione in ambito sanitario, la prevenzione dell’HPV sul territorio e i servizi dedicati alla comunità LGBTQIA+.

Dopo i saluti della dott.ssa Sabrina Morosi, presidente Afas e infettivologa, di Ina Varfaj, presidente di DSF Perugia, e di Francesco Micillo, vicepresidente del Comitato Artemisia, che illustreranno i temi dell’incontro, interverranno: la dott.ssa Chiara Papalini, infettivologa, e il dott. Giacomo Gonnelli, specialista in malattie infettive, con “Le infezioni sessualmente trasmissibili”; il dott. Carmine Iorio, farmacista, con “IST: verità e bufale. Istruzioni per non farsi contagiare… dalla disinformazione”; il dott. Michele Vece, igienista, con “HPV: sfide del territorio e prevenzione collettiva”; ed infine Pietro Diana, Consigliere di Segreteria di Omphalos con “IST e sessualità queer. Servizi sul territorio e approccio per la comunità LGBTQIA+”.

Il Progetto Artemisia è una campagna divulgativa e informativa destinata alla cittadinanza per far conoscere, attraverso degli incontri con medici ed esperti, vari aspetti legati alla salute di genere, in particolare per patologie femminili. La campagna ha l’obiettivo di sviluppare una rete territoriale per la salute di genere, l’inclusione e il contrasto alla violenza.

In tutto questo, il ruolo di Afas è quello di facilitare l’utenza nel reperimento delle corrette informazioni relative alla salute di genere, attraverso incontri divulgativi principalmente nelle proprie farmacie ma non solo, al fine di garantire accesso ai servizi a tutte le persone, senza discriminazioni, con particolare attenzione alla tutela dei soggetti più fragili, tra cui donne in condizioni di vulnerabilità legata a malattie e situazioni di violenza, giovani e persone in difficoltà economiche e sociali.