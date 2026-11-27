NewTuscia – VITERBO – Il gruppo consiliare La Casa dei Comuni in Provincia di Viterbo è felice per la nascita del piccolo Gabriele Maria e fa i più affettuosi auguri al presidente Alessandro Romoli e a Isabella Lotti.

Al di là del lavoro che condividiamo in Consiglio provinciale, oggi è un giorno di festa per una famiglia, e ci uniamo con affetto alla loro gioia.

A Gabriele Maria auguriamo una vita piena di salute, serenità e amore, e a mamma e papà di godersi ogni momento di questa nuova avventura.

Benvenuto, Gabriele Maria!

Gruppo consiliare La Casa dei Comuni – Provincia di Viterbo