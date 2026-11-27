NewTuscia – ROMA – Si è svolto lunedì 23 novembre 2026, presso la prestigiosa sede dell’Accademia Lancisiana di Roma, nell’ambito dell’XI Corso di Aggiornamento organizzato dalla Scuola Medica Ospedaliera, il convegno su “Precisione diagnostica e appropriatezza prescrittiva nelle patologie immuno-reumatologiche e osteo-metaboliche”.

Tra le varie relazioni, tutte di alto profilo scientifico, ha suscitato particolare attenzione quella del prof. Guido Valesini, emerito di Reumatologia dell’Università “S apienza” di Roma, dedicata al tema “Inquinamento ambientale e malattie autoimmuni”.

Il professore Valesini ha illustrato i complessi meccanismi biologici attraverso i quali, i tanti fattori di inquinamento ambientale possono svolgere un ruolo determinante nella patogenesi delle malattie autoimmuni.

Ha anche ricordato come il suo interesse scientifico e quello del suo gruppo di ricerca verso queste correlazioni abbia radici lontane. Già nel 1992, infatti, fu condotta un’indagine su un cluster di pazienti affetti da sclerodermia residenti tutti in un piccolo comune della provincia di Roma, sede di numerose installazioni di antenne radiotelevisive e ripetitori di telefonia.

Nello studio vennero analizzati quindi anche i possibili effetti derivanti dell’esposizione ai campi elettromagnetici; lo studio venne pubblicato poi sulla prestigiosa rivista internazionale Clinical and Experimental Rheumatology (n. 11, pp. 41-47, 1993).

La relazione del professore è stata introdotta dalla dottoressa Antonella Litta, reumatologa, referente dell’Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE e già allieva del professor Valesini.

Nel suo intervento, la dottoressa ha sottolineato l’importanza cruciale dell’approccio One Health ovvero Una Sola Salute, nella pratica medica attuale.

Oggi non è più possibile curare o prevenire le malattie umane prescindendo dalla salute dell’ambiente, del mondo animale, di quello vegetale e dal clima. Ha inoltre evidenziato come l’attuale crisi climatica, aggravata dai conflitti bellici, stia generando fattori che condizionano sempre più la salute, il diritto alle cure e compromettono l’organizzazione e il funzionamento dei sistemi sanitari a livello globale.

Entrambi gli interventi hanno riscosso grande interesse.

Dal confronto tra i due relatori con i partecipanti è emersa anche una proposta concreta e condivisa: la necessità di integrare la tradizionale anamnesi medica con una più specifica e dettagliata anamnesi ambientale. Raccogliere informazioni su dove il paziente vive ed ha vissuto, sulle attività lavorative svolte, sulla qualità dell’aria che respira, dell’acqua che beve, su ciò che mangia e se è esposto a fonti di inquinamento acustico, chimico, luminoso ed elettromagnetico.

L’anamnesi ambientale può diventare uno strumento sempre più necessario ed utile per comprendere, prevenire e affrontare al meglio anche le patologie autoimmuni.

Nota per la stampa a cura di ISDE-Viterbo