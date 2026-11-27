NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Nel fine settimana del 21 e 22 novembre 2026 si è tenuta ad Acquapendente, con un elevato numero di iscritti, la quinta edizione dei corsi di BLS-D (Basic Life Support-Defibrillation) e di primo soccorso, gratuiti e rivolti ai residenti nel territorio comunale che vogliono acquisire una formazione specifica per l’utilizzo dei dispositivi DAE (defibrillatori) e per affrontare potenziali situazioni di emergenza cardiaca.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Acquapendente, rientra nel progetto “Accorciamo le distanze” promosso da ARES 118 (Azienda Regionale Emergenza Sanitaria) e avviato dalla Regione Lazio nel 2017 per il potenziamento dell’assistenza sanitaria nelle zone caratterizzate da difficoltà di accesso ai servizi sanitari.

Con “Accorciamo le distanze” si vuole assicurare una risposta quanto più tempestiva in situazioni di emergenza-urgenza sia tramite il rafforzamento dell’offerta dei servizi di emergenza territoriale, sia con il coinvolgimento delle comunità locali mediante una formazione specifica in primo soccorso e rianimazione cardio-polmonare.

“Così come avvenuto nelle precedenti edizioni – commenta il consigliere comunale Massimo Pallotti – anche in questa occasione abbiamo registrato un’elevata partecipazione di cittadini, facendo salire a 235 il totale dei residenti aquesiani formati grazie all’iniziativa e che ora sono in grado, in caso di necessità, di intervenire in modo adeguato e aumentare le possibilità di sopravvivenza dell’individuo colpito“.

Acquapendente si avvia ad essere un comune sempre più attrezzato per far fronte alle situazioni di emergenza cardiaca. “Quanto costruito finora – aggiunge la sindaca Alessandra Terrosi – più la prossima edizione dei corsi che stiamo predisponendo per gennaio 2027 e i nuovi defibrillatori che progressivamente vengono installati in luoghi pubblici, avvicinano Acquapendente al titolo di città cardioprotetta. Ringrazio il personale ARES 118 e tutti gli iscritti ai corsi per l’attenzione e la sensibilità dimostrata“.