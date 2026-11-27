NewTuscia – ROMA – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, supportati dalle unità cinofile “cash dog” del Gruppo di Fiumicino, dal personale dello S.C.I.C.O. (Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata), hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per oltre 14 milioni e mezzo di euro, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma su richiesta della Procura Europea (EPPO), nei confronti di 11 soggetti gravemente indiziati dei reati di associazione a delinquere, omesso versamento di IVA, riciclaggio,

autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, aggravati dalla transnazionalità.

Le investigazioni, condotte dalle Fiamme Gialle del 6° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma, sono scaturite da una verifica fiscale avviata nei confronti di una società attiva nel commercio elettronico di prodotti di telefonia.

Gli accertamenti hanno svelato un articolato sistema fraudolento gestito da un’organizzazione criminale ben strutturata: il gruppo acquistava ingenti partite di telefonia mobile da fornitori comunitari, le rivendeva a privati in Italia a prezzi fortemente ribassati e dirottava i guadagni attraverso una rete di prestanome, anche all’estero.

In questo modo veniva sistematicamente omesso il versamento dell’IVA incassata, facendo ricadere l’intero onere tributario su società non operative – prive di sede e di reale consistenza aziendale – che venivano poi abbandonate lasciando i debiti fiscali completamente insoluti.

I successivi approfondimenti investigativi, condotti su delega di EPPO mediante l’analisi della documentazione contabile e mirati accertamenti bancari e finanziaria, svolti in diversi Stati Membri, tra i quali Malta, Bulgaria, Romania, Germania, Francia Belgio Slovacchia ed Estonia, hanno consentito di ricostruire i complessi schemi societari e i flussi finanziari utilizzati dall’associazione criminale per occultare i proventi derivanti dai reati fiscali commessi nelle annualità 2019 e 2020.

Nello specifico, gli indagati, con ruoli diversi, trasferivano temporaneamente all’estero tramite bonifici una parte delle risorse generate dalla frode, per poi reintrodurle in Italia e reimpiegarle in attività formalmente lecite.

Un’altra quota degli illeciti guadagni veniva invece monetizzata attraverso prelievi in contanti presso sportelli ATM ubicati prevalentemente nel Lazio, oppure reimmessa nel circuito economico per l’acquisto di immobili di pregio e automobili di lusso, orologi e preziosi.

Durante le attività, sono stati bloccati i conti correnti attivi negli Stati Membri e sono stati ritrovati in Italia, tra l’altro, denaro contante per 60.000 euro, immobili del valore di oltre un milione di euro, orologi e preziosi per circa 220.000 euro e autoveicoli di lusso, per un totale, allo stato di oltre 2.500.000 euro.

L’operazione testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza, in sinergia con la Procura Europea, a tutela della legalità economico-finanziaria, quale componente essenziale e irrinunciabile della sicurezza pubblica.

Seguire il denaro e aggredire i patrimoni accumulati illecitamente si conferma fondamentale non solo per garantire l’integrità dei bilanci nazionale e dell’Unione Europea, ma anche per salvaguardare il corretto funzionamento dei mercati, impedire che i capitali illeciti inquinino il tessuto produttivo sano e proteggere le imprese oneste dalla concorrenza sleale di chi elude sistematicamente le regole.

Si precisa che il procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari e che, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.