NewTuscia – TARQUINIA – Tarquinia compie un passo concreto per rispondere al bisogno di casa. L’Amministrazione comunale ha promosso una proposta per realizzare nel quartiere Peep nuovi appartamenti in locazione, rivolti a giovani coppie e ad altri cittadini in possesso dei requisiti previsti. Dopo aver concordato con il sindaco Francesco Sposetti le modalità per portare avanti l’iniziativa, l’assessore ai Servizi sociali Enrico Leoni ha svolto le necessarie ricerche, individuando l’opportunità di finanziamento e un terreno nello stesso quartiere Peep già assegnato all’Ater.

L’assessore Leoni ha incontrato nei giorni scorsi la dirigenza dell’Ater di Viterbo, illustrando la possibilità di costruire alloggi di edilizia residenziale a condizioni agevolate. La dirigenza ha fatto propria la proposta e ha incaricato un tecnico di redigere il progetto, da presentare entro il 12 dicembre 2026. Il progetto sarà candidato all’avviso pubblico della Regione Lazio rivolto ai Comuni e alle Ater per nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale. Le risorse per l’intero avviso ammontano a oltre 10 milioni e 780mila euro.

“A nome mio e del sindaco Sposetti ringrazio la dirigenza dell’Ater di Viterbo per l’attenzione e la disponibilità dimostrate – afferma l’assessore Leoni –. Con questa iniziativa l’Amministrazione comunale sceglie di mettere in rete istituzioni, aree disponibili e opportunità di finanziamento, per trasformare un’esigenza sociale, come quella della casa, in una proposta concreta”. La realizzazione dell’intervento è subordinata all’ammissione della proposta e alla concessione del finanziamento regionale.