NewTuscia – VITERBO – Impianto di accumulo elettrochimico BESS Grotte Santo Stefano, Comune e Provincia presentano osservazioni al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. È stata firmata dalla sindaca Chiara Frontini e dal presidente della Provincia Alessandro Romoli la nota congiunta inviata al competente ufficio del MASE con cui i due enti, Comune e Provincia, esprimono motivato avviso contrario allo stato dell’istruttoria, all’approvazione del progetto nella configurazione sottoposta a esame e all’apposizione dei relativi vincoli. Un’azione che fa seguito a quanto comunicato durante l’incontro avvenuto tra i rappresentanti istituzionali dei due enti e gli abitanti di Grotte Santo Stefano.

“Nel corso dell’incontro pubblico avuto recentemente con la cittadinanza – afferma la sindaca Chiara Frontini – avevamo chiarito in maniera molto netta che avremmo fornito le nostre osservazioni di ferma contrarietà all’impianto. E così abbiamo fatto. Fin da subito abbiamo iniziato a lavorare anche con gli uffici tecnici per cercare di capire quali potessero essere gli strumenti più idonei. Oggi abbiamo inoltrato le osservazioni, congiuntamente alla Provincia di Viterbo, al fine di bloccare l’impianto”.

“La presentazione delle osservazioni al Ministero rappresenta un passaggio concreto dell’impegno che abbiamo assunto per la tutela del territorio e delle comunità che lo abitano – dichiara il presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli –. Non siamo contrari alla transizione energetica, ma riteniamo che ogni nuovo progetto debba essere valutato tenendo conto delle caratteristiche del territorio, degli impatti sulla popolazione e della presenza di altre infrastrutture energetiche. Nel caso di Grotte Santo Stefano abbiamo evidenziato diverse criticità, dalla sicurezza dell’impianto agli aspetti idrogeologici, fino alle interferenze con le proprietà pubbliche e le attività agricole. Chiediamo che questi elementi siano approfonditi e attentamente valutati prima di assumere qualsiasi decisione. La tutela della Tuscia e delle sue comunità deve essere parte integrante delle scelte sul futuro energetico del nostro territorio”.