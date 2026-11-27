NewTuscia – VITERBO – Incendio al Leopard circuit nella notte tra giovedìe venerdì 27 dicembre: le fiamme hanno distrutto il tendone da rimessa della scuderia Tony kart facendo danni ingenti.
I vigili del fuoco, chiamati dal personale di vigilanza, sono intervenuti sul posto intorno a mezzanotte e trenta, lavorando per circa cinque ore prima di giuscire a sedare le fiamme e rimando sul posto fino alle otto per bonificare l’area.
Purtroppo i danni hanno interessato kart e attrezzature per una stima, almeno al momento, di circa un milione di euro.
Sull’episodio stanno indagando i carabinieri. Sembrerebbe che i filmati della videosorveglianza abbiano ripreso due persone nella zona, poco prima che scoppiasse il rogo.
Le attività nel resto del circuito proseguono regolarmente.