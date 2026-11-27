NewTuscia – ROMA – «Con la delibera approvata dalla Giunta Regionale, il Lazio compie una scelta di civiltà e responsabilità: garantire da subito l’accesso gratuito e sicuro al Daraxonrasib. Sebbene il farmaco abbia già ottenuto il via libera europeo, in Italia manca ancora la rimborsabilità AIFA e l’azienda non ha attivato programmi di uso compassionevole. Come Regione non potevamo restare fermi né lasciare che l’accesso alle cure dipendesse dalle possibilità economiche dei singoli o dalla fortuna. Abbiamo pertanto costruito un percorso trasparente, equo e basato sul rigore scientifico. Il nostro obiettivo è sempre quello di mettere al centro di tutto le esigenze della persona malata, e questo provvedimento rispecchia perfettamente la linea tenuta in materia di salute dalla Amministrazione Rocca, sin dall’inizio della legislatura.

La misura deliberata garantisce tempi certi di valutazione mediante la Commissione Regionale del Farmaco (CoReFa) che esaminerà le richieste degli oncologi entro una settimana. A gestire la terapia provvederanno centri d’eccellenza oncologica in grado di offrire il necessario supporto ai pazienti,. Le persone che inizieranno il trattamento avranno la certezza di poterlo proseguire senza interruzioni, a prescindere dagli sviluppi amministrativi futuri. Sono anche previsti protocolli specifici e valutazioni dedicate per i pazienti over 75, oltre a un monitoraggio clinico costante. Al fine di rafforzare il nostro intervento su questo fronte della lotta ai tumori, continueremo a ribadire la necessità di giungere nel più breve tempo possibile all’attivazione di un Centro di Coordinamento nazionale, ed a promuovere, sia presso AIFA che presso l’azienda produttrice, l’applicazione in Italia di un programma di uso compassionevole gratuito. Con questo decisivo intervento la Sanità Regionale guidata dal Presidente Rocca dimostra una volta di più la capacità di assicurare a tutti l’accesso alle cure. >> Così in un Comunicato Marika Rotondi (Fdi) consigliere regionale del Lazio.