NewTuscia – CAPODIMONTE – Domenica 29 novembre il Museo della Navigazione nelle Acque Interne di Capodimonte propone due visite guidate gratuite e la presentazione del libro Le dee del lago di Maura Zamola, dedicato alle figure femminili della spiritualità del Lago di Bolsena.
Le visite saranno condotte dalla direttrice del museo, Giuliana Galli, in due turni, dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 16.30. Al termine della visita pomeridiana, alle 16.30, Cristina Caporali presenterà il volume nell’ambito dell’incontro organizzato in collaborazione con Archeotuscia.
La giornata accosta alla storia della navigazione nelle acque interne un approfondimento sulle figure femminili legate alla spiritualità del territorio. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al Museo della Navigazione nelle Acque Interne di Capodimonte. L’ingresso è gratuito.