LAZIO DANZA E TEATRO 2026

Roma, 26 novembre 2026 – Domani, venerdì 27 novembre alle ore 19.30, presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (via Pietro de Coubertin 30, Roma), alla presenza dell’assessore alla Cultura della Regione Lazio Simona Baldassarre, va in scena lo spettacolo conclusivo dedicato alla Danza di Lazio Danza e Teatro, un progetto dedicato alla valorizzazione dei giovani talenti e alla costruzione di nuove opportunità di crescita professionale nel mondo dello spettacolo.

Promosso dalla Regione Lazio – Assessorato alla Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili e della famiglia, Servizio civile – e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il progetto Lazio Danza e Teatro è realizzato da Lazio Innova e si sviluppa attraverso una rete di collaborazioni che coinvolge il Teatro dell’Opera di Roma, la Fondazione Romaeuropa, la Peparini Academy, lo Studio Wayne McGregor, l’Hong Kong Ballet e il Festival dei Due Mondi.

Dopo un intenso percorso formativo a contatto con alcuni dei più importanti protagonisti della scena coreutica internazionale, gli allievi di danza classica e contemporanea di Lazio Danza e Teatro salgono sul palcoscenico insieme agli allievi del Corso Professionale della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma, diretta da Eleonora Abbagnato.

Cinque coreografie, tra danza classica, neoclassica e contemporanea, compongono un programma che attraversa differenti estetiche e modalità espressive, intrecciando tradizione e innovazione, tecnica e sperimentazione.

Un incontro tra generazioni, linguaggi e visioni coreografiche, nel segno della formazione e della ricerca artistica.

A firmare le creazioni sono Phoebe Jewitt, in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma; Septime Webre, Direttore artistico dell’Hong Kong Ballet; Rebecca Bassett-Graham e Salvatore De Simone, affiancati da Davide Di Pretoro per lo Studio Wayne McGregor; Kristian Cellini e Giuseppe Savino, selezionato nell’ambito di Lazio Danza e Teatro e accompagnato dalla mentorship di Dario Lupinacci della Peparini Academy e della Fondazione Romaeuropa.

Un’occasione per scoprire nuove voci della danza e assistere all’incontro tra giovani interpreti e alcune delle più significative esperienze coreografiche del panorama internazionale.