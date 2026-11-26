NewTuscia – ROMA – Nato da un laboratorio di formazione per attori under 35, Ylajali segna il terzo incontro tra il regista Alessandro Machìa e l’universo drammaturgico di Jon Fosse, Premio Nobel per la Letteratura 2023. Dopo Sogno d’autunno(2011) e Caldo (2017), Machìa – considerato uno dei massimi esperti italiani dell’autore norvegese – porta in scena in prima nazionale questo testo inedito, liberamente ispirato al celebre romanzo Fame del connazionale Knut Hamsun.

Al centro dell’opera vi è la fame, che da bisogno primario e fisiologico assume progressivamente una dimensione metafisica, poetica e onirica, incarnandosi nella misteriosa figura femminile di Ylajali. Il protagonista è un giovane scrittore che vaga per le strade di una città spettrale con una coperta sotto il braccio. Affamato, senza casa e ridotto a un’estrema precarietà, cerca disperatamente qualcosa da mangiare. In una lotta incessante contro la miseria e l’indifferenza del mondo, tenta di preservare la propria dignità e il senso stesso della propria esistenza.

Nel suo peregrinare incontra una galleria di figure marginali e istituzionali, tutte interpretate da un unico, inquietante personaggio: il Vecchio Uomo. L’unico spiraglio di luce appare con Ylajali, una giovane donna enigmatica e sfuggente in cui lo scrittore intravede un ideale d’amore e una possibile salvezza. Tra il Giovane, Ylajali e il Vecchio Uomo prende così forma un dramma sotterraneo, una danza tragica e al contempo grottesca, un’odissea interiore in cui sembrano convocati autori come Dostoevskij, Beckett, Kafka e Bernhard e che lentamente consuma il protagonista.

Come nella migliore tradizione di Fosse, realtà e sogno, memoria e allucinazione, passato e presente si fondono in un flusso ipnotico scandito da ripetizioni e continui slittamenti temporali. Attraverso questo dispositivo onirico, l’autore traccia un intenso parallelo tra la crisi individuale del protagonista e le ferite sociali del nostro tempo. La fame diventa così metafora di esclusione, solitudine e mancanza di appartenenza, riflettendo le nuove fragilità delle periferie urbane contemporanee: dalla povertà estrema alla perdita della casa, fino alla resistenza per conservare la propria umanità.

Testo enigmatico e perturbante, Ylajali è una potente riflessione sulla marginalità come condizione esistenziale, un apologo poetico e mistico sulla solidarietà, sul desiderio, sulla vita sospesa tra grazia e miseria, che lascia aperta nello spettatore una domanda radicale: chi è davvero Ylajali? È la fame stessa? E da dove proviene la nostra fame?

DEBUTTO:

2-3 4- dicembre 2026, ore 21 | TEATRO DELLA VISITAZIONE, via dei Crispolti 142 (Metro B fermata PIETRALATA – BUS: 163, 211, 309)

11-12-13 dicembre 2026, ore 21 | TEATRO DELLA DODICESIMA, via Carlo Avolio 60 (Metro B fermate LAURENTINA/FERMI -BUS: 706, 705)

L’INGRESSO ALLO SPETTACOLO È GRATUITO

(con prenotazione al +39 351 3421639 – solo whatsapp)

COME RAGGIUNGERE I TEATRI – MOBILITÀ SOSTENIBILE

Si invita il pubblico a raggiungere entrambi gli spazi teatrali privilegiando il trasporto pubblico, la mobilità dolce o soluzioni condivise:

Teatro della Visitazione (Via dei Crispolti 142): Metro e Bus: Linea B fermata Pietralata (a circa 10-15 minuti a piedi) o fermata Quintiliani; linee autobus ATAC 163, 211, 309 (fermate Crispolti/Di Biagio o Battistini/Crispolti a pochi metri dall’ingresso). Per il rientro serale, l’area è servita dalle linee notturne nMB e n409. Micromobilità e Sharing: L’area di Casal Bruciato e le vicine stazioni della Metro B sono coperte dai servizi cittadini di bike e monopattino sharing, oltre che dai principali operatori di car sharing.



Teatro della Dodicesima (Via Carlo Avolio 60): Metro e Bus: Linea B fermata EUR Fermi o EUR Palasport in coincidenza con le linee autobus ATAC 705, 706 (fermata Spinaceto/Avolio o Garda Due, a pochi passi dal teatro) e 708. Per il rientro dopo lo spettacolo è attiva la linea notturna n705. Bike e Car Pooling: Il quartiere Spinaceto è collegato alla rete ciclabile dell’EUR. Per chi si sposta in auto da zone non servite direttamente dal trasporto pubblico, si consiglia di organizzare equipaggi condivisi (car pooling) per ridurre traffico ed emissioni .



con (in o.a.)

EDUARDO RINALDI, ROBERTO NEGRI, ARIANNA MARTINELLI

Disegno luci Camilla Piccioni | Scene Katia Titolo

Habitat sonoro Giorgio Bertinelli | Costumi Camilla Grappelli

Fonico Simone Cassio | Assistente alla regia Camilla Benzi

Direttore di scena Giacomo Gattini | Ufficio Stampa Andrea Cavazzini

Organizzazione Viviana Barboni

Produzione COMPAGNIA ZERKALO