NewTuscia – ROMA – “Il consiglio regionale del Lazio ha approvato il pagamento di circa 78 milioni di euro a favore della San Raffaele spa, riconducibile alla famiglia Angelucci. Si tratta di una cifra enorme, sulla quale il ricorso della Regione sarebbe stato respinto dal Consiglio di Stato perché tardivo.

Un errore che verrebbe pagato dai cittadini, dal momento che il Direttore regionale della Salute Andrea Urbani ha indicato il Fondo sanitario nazionale quale fonte delle risorse, peraltro in una regione come il Lazio, che risulta ancora soggetta al piano di rientro.

Per questi motivi, abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare ai ministri Schillaci e Giorgetti, competenti sull’equilibrio finanziario e sull’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza. Al governo, chiediamo di acquisire una relazione documentata sui criteri economici del risarcimento, sulla mancata tempestività del ricorso della Regione e sulle eventuali conseguenze economiche e di salute per i cittadini. Vogliamo conoscere i dettagli dell’operazione finanziaria e una valutazione del suo impatto sui conti e sulla garanzia delle prestazioni sanitarie.

Ma è necessario anche che gli oneri derivanti dai ritardi nella gestione del contenzioso siano segnalati agli organi competenti per accertarne le responsabilità. In ogni caso, il governo dovrebbe valutare se procedere al pagamento, dal momento che mancano alcune caratteristiche fondanti del debito fuori bilancio, a partire dal fatto che pende un ricorso.

Ci rendiamo conto che questa maggioranza regala risorse da anni agli amici della sanità privata, ma in questo caso dovrebbe fermarsi un attimo a riflettere”. Lo scrivono in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino, Alfonso Colucci, Ilaria Fontana e Francesco Silvestri e i consiglieri regionali del Lazio Valerio Novelli, Enzo D’Antò e Adriano Zuccalà.