Turismo, il Lazio premiato ai Travel & Spa Awards 2026: al Donna Camilla Savelli il riconoscimento per la migliore esperienza lifestyle

NewTuscia – MILANO – Il Lazio entra nell’albo d’oro dei TRAVEL & SPA AWARDS 2026 con il Donna Camilla Savelli di Roma, vincitore del riconoscimento di Best Lifestyle Experience.

La struttura è stata premiata per un’esperienza che permette di vivere la capitale da una prospettiva particolare: la quiete e la storia dell’ex monastero dialogano con la vitalità di Trastevere, rendendo il soggiorno un’occasione per scoprire il quartiere e la città.

Il premio è stato ritirato da Angelo La Riccia, direttore commerciale di VOIHotels, Gruppo Alpitour, e consegnato da Maurizio Naro, presidente di Federalberghi Milano, Monza e Brianza, e Walter Poli, consigliere nazionale di Federalberghi e presidente di Federalberghi Abano Montegrotto.

Il premio, fondato da Paolo Sisti, valorizza le eccellenze dell’ospitalità e del benessere.

«Questa iniziativa rappresenta un’occasione importante per riconoscere l’eccellenza del turismo italiano, dell’ospitalità e del benessere, premiando luoghi, persone, idee e valori che rendono unico un viaggio nella nostra nazione», ha sottolineato nel suo messaggio il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. «Il turismo del benessere è per noi strategico. Nel 2025 le terme italiane hanno registrato 24 milioni di presenze, generando un volume di 5 miliardi di euro, il 60% da turisti internazionali. Numeri eccezionali che dimostrano come il benessere riesca a unire salute, prevenzione, ospitalità di alto livello e scoperta dei territori».

Alla serata hanno partecipato Renzo Iorio, presidente di Federterme; Alvise Biffi, presidente di Assolombarda; Nicola Vladimiro Ciccarelli, vicepresidente di Confindustria Alberghi; Bartolo D’Amico, presidente di ADA – Associazione Direttori d’Albergo; Maurizio Naro, presidente di Federalberghi Milano, Monza e Brianza; Walter Poli, consigliere nazionale di Federalberghi e presidente di Federalberghi Abano Montegrotto; Massimo De Giuseppe, preside della Facoltà di Arti, Moda e Turismo dell’Università IULM; Manuela De Carlo, professoressa ordinaria e direttrice del Dipartimento di Business, Diritto, Economia e Consumi dell’Università IULM; Raffaella Di Sipio, vicepresidente di Terme & SPA Italia.

Charity partner Fondazione Umberto Veronesi ETS, a sostegno della ricerca sui tumori pediatrici.