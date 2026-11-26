NewTuscia – CORCIANO – Anche il Comune di Corciano, in collaborazione con Plastic Free, aderisce alla Settimana europea per la riduzione dei rifiuti e domenica 29 novembre promuove una giornata di clean up diffusa sul territorio, con il coinvolgimento di diverse frazioni.

Insieme ad alcuni circoli del territorio e ai volontari di Plastic Free, impegnati nella zona della Conca del Sole, i partecipanti saranno chiamati a raccogliere i rifiuti abbandonati. Per prendere parte all’iniziativa è necessario munirsi di guanti e/o pinze; le buste per la raccolta saranno messe a disposizione da TSA – Trasimeno Servizi Ambientali.

I ritrovi sono fissati alle 10 nei seguenti punti:

– zona Conca del Sole (ritrovo al parcheggio della piscina) con Plastic Free

– parco Renato Luigetti di Ellera con L’Unanuova

-Circolo di Mantignana con Arcs Mantignana

-Circolo di Migiana (pulizia dell’area del parco e della zona di Pieve del Vescovo)

-Impianti sportivi di San Mariano

-Cam di Chiugiana

Sito ufficiale www.comune.corciano.pg.it

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