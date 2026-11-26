NewTuscia – CORCIANO – Anche il Comune di Corciano, in collaborazione con Plastic Free, aderisce alla Settimana europea per la riduzione dei rifiuti e domenica 29 novembre promuove una giornata di clean up diffusa sul territorio, con il coinvolgimento di diverse frazioni.
Insieme ad alcuni circoli del territorio e ai volontari di Plastic Free, impegnati nella zona della Conca del Sole, i partecipanti saranno chiamati a raccogliere i rifiuti abbandonati. Per prendere parte all’iniziativa è necessario munirsi di guanti e/o pinze; le buste per la raccolta saranno messe a disposizione da TSA – Trasimeno Servizi Ambientali.
I ritrovi sono fissati alle 10 nei seguenti punti:
– zona Conca del Sole (ritrovo al parcheggio della piscina) con Plastic Free
– parco Renato Luigetti di Ellera con L’Unanuova
-Circolo di Mantignana con Arcs Mantignana
-Circolo di Migiana (pulizia dell’area del parco e della zona di Pieve del Vescovo)
-Impianti sportivi di San Mariano
-Cam di Chiugiana
Sito ufficiale www.comune.corciano.pg.it
Comune di Corciano