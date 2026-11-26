NewTuscia – CAPRANICA – Torna anche quest’anno il Villaggio di Natale in miniatura a Capranica.

L’inaugurazione avverrà domenica 29 novembre 2026, alle ore 16.30, in via Valle Santi 3, a Capranica e il Villaggio rimarrà aperto solo il sabato e la domenica, fino al 10 gennaio 2027, con orario 10-12 e 16-19.

All’inaugurazione parteciperanno il Vescovo emerito di Viterbo, Lino Fumagalli; il presidente della Provincia, Alessandro Romoli; i Sindaci delle città vicine e il direttore dell’agenzia regionale di protezione civile dell’Abruzzo, Maurizio Scelli.

I bambini riceveranno una scatolina con dentro delle gustose nocciole ricoperte di cioccolata, mentre i più grandi potranno degustare panettone e torrone e brindare con lo spumante.

Entrando nel villaggio in miniatura ci si immerge in un mondo incantato, fatto di luci, musica, scenette, trenini e mongolfiere. La struttura si compone di vari quadri, creati con materiali prodotti dalla ditta Lemax.

“Quella di quest’anno è la quattordicesima edizione – dichiara soddisfatto il consigliere comunale di Capranica Francesco Virgili, ideatore dell’evento – il villaggio è diventato ormai un appuntamento fisso del periodo natalizio per grandi e piccini. Vengono a visitarlo anche dalle città vicine e da Roma.

Quest’anno abbiamo inserito un quadro dedicato ai personaggi Disney: il Re Leone, la Sirenetta, La Carica dei 101, Cenerentola, Peter Pan, Topolino, Alice nel Paese delle Meraviglie.

Devo ringraziare di cuore il gruppo Per migliorare Capranica – conclude Virgili – nelle persone di Maddalena Bordino, Manuela Meloni, Giuseppina Rossi, Roberta Valentini, Massimo Barbarani, Jacopo Barbarani e Roberto Mazzolini.”

Il consigliere comunale Francesco Virgili