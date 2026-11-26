NewTuscia – SANTA MARINELLA – Continuano i buoni risultati per la MTB Santa Marinella nel ciclocross. Dopo le brillanti prestazioni al Roma Master Cross, la squadra non ha sfigurato affatto nella quarta prova alle porte di Roma, sui prati del Parco Myflyzone di Castel di Leva.

Federico Forti ha chiuso ottavo tra i master 4, Giuseppe Calò e Luca Presta hanno ottenuto rispettivamente il quinto e l’ottavo posto tra i master 5. Paolo Tempestini, Daniele Bagnoli, Marco Deciano e Marcello Befani hanno risposto con il quinto, decimo, nono e tredicesimo posto tra i master 6, mentre Mauro Gori e Walter De Leonardi si sono piazzati settimo e ottavo tra i master 7, con Claudio Albanese decimo nella medesima fascia. Questi importanti piazzamenti proiettano la MTB Santa Marinella al vertice della classifica a squadre.

Il team santamarinellese si è messo in straordinaria evidenza anche in terra veneta grazie a Michele Feltre che ha dominato la categoria supergentlemen B, aggiudicandosi il primo posto in due appuntamenti consecutivi: la decima prova del Giro del Veneto Ciclocross ACSI a Castagnole e l’evento Legnago Bike Ciclocross a Legnago, confermando un grande stato di forma.

A spingere gli atleti verso nuovi traguardi c’è la sinergia tra il loro impegno quotidiano e il supporto costante del presidente Stefano Carnesecchi e degli sponsor, che da trent’anni sostengono con passione l’attività multidisciplinare del sodalizio altolaziale.

Mtb Santa Marinella