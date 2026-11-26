GdiF ROMA: RAFFORZATI CONTROLLI ECONOMICI E ANTIDEGRADO. CONTROLLI A TAPPETO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ZONA PIGNETO/TORPIGNATTARA:

NewTuscia – ROMA – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito, nelle ultime ore, un piano straordinario di controlli economici e del territorio, concentrando l’attenzione sui quartieri del Pigneto e Torpignattara, Municipio V della Capitale.

L’operazione, condotta dalle Fiamme Gialle del I Gruppo Roma e dei Reparti capitolini, ha visto l’impiego di 78 militari, unità cinofile, Baschi Verdi ed è stata orientata in modo capillare verso i minimarket e gli esercizi di vicinato.

Nel corso delle attività sono stati eseguiti complessivamente 110 interventi di natura economico-finanziaria, un dispositivo ad alto impatto che ha permesso di monitorare gli esercizi commerciali della zona.

Un primo e rilevante filone ha riguardato proprio la tutela del settore turistico-alberghiero nel cuore della Capitale, dove i militari hanno individuato una struttura ricettiva operante in totale difformità rispetto alle autorizzazioni possedute, per la quale sono state elevate sanzioni amministrative di importo pari a 20000 euro.

L’azione di contrasto alla concorrenza sleale nel commercio ha portato complessivamente al sequestro di oltre 71.000 prodotti irregolari.

Nel dettaglio, sono stati eseguiti sequestri amministrativi ai sensi del Codice del Consumo per 71.991 prodotti (giocattoli, articoli di cancelleria, casalinghi, decorazioni natalizie) non conformi agli standard di sicurezza, con la contestazione di sanzioni amministrative per oltre 8.000 €.

Un’aliquota significativa di tali merci è stata intercettata proprio nell’ambito del monitoraggio mirato su negozi di casalinghi, vicinato e minimarket. In 8 esercizi commerciali sono state riscontrate 8 irregolarità.

Sotto il profilo del contrasto all’economia sommersa e allo sfruttamento della manodopera, l’ispezione dei locali controllati ha permesso inoltre di scovare 9 lavoratori totalmente in nero, impiegati senza alcun regolare contratto di lavoro e privi di qualsiasi copertura previdenziale e assicurativa.

All’interno di bar e sale slot, le Fiamme Gialle hanno individuato 9 slot machine funzionanti al di fuori dell’orario consentito dalle norme comunali a tutela della ludopatia, elevando sanzioni amministrative per complessivi 5.150 euro.

Sul fronte della tutela fiscale, su 49 controlli strumentali complessivamente effettuati sul territorio, 37 hanno evidenziato irregolarità.

Di queste violazioni fiscali complessive, ben 37 omesse memorizzazioni dei corrispettivi sono state contestate specificamente all’interno dei predetti esercizi di vicinato e minimarket. Agli atti di reato e amministrativi si aggiunge, inoltre, l’accertamento dell’omesso pagamento di 4 canoni RAI.

Sono stati inoltre sottoposti a verifica 5 distributori di carburante della zona per la verifica della corretta comunicazione dei prezzi praticati al MIMIT, per due dei quali è stato riscontrato il mancato adempimento delle normative di settore.

L’operazione si è estesa parallelamente anche alle arterie stradali d’accesso ai quartieri con mirati posti di blocco: i militari hanno verificato 21 mezzi e 52 soggetti. Il controllo stradale ha portato alla contestazione di 1 violazione al Codice della Strada.

Sono stati individuati altresì un soggetto straniero irregolare sul territorio dello Stato e un soggetto in possesso di oggetti atti a offendere (coltello). Infine, sono stati sequestrati 5,36 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish.

L’attività complessiva si inquadra nel costante dispositivo di vigilanza economica e finanziaria della Guardia di Finanza per salvaguardare il rispetto delle regole di leale concorrenza tra gli operatori del settore, tutelare i lavoratori e la sicurezza dei cittadini.

In tale prospettiva, l’attività si traduce nel rafforzamento della sicurezza urbana, e del presidio del territorio a contrasto dei fenomeni di degrado nelle aree a maggiore densità urbana, in attuazione delle decisioni ampiamente condivise in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (C.O.S.P.), su indicazione del Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini.

Si precisa che per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone deferite alla competente Autorità Giudiziaria sarà definitivamente accertata solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.

Comando Generale della Guardia di Finanza