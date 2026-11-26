NewTuscia – SUTRI – Le Mostre “Il Canto dell’Acqua” al Museo di Palazzo Doebbing (e nei locali del centro storico) vi aspettano da venerdì 27 a domenica 29 novembre, mentre la giornata di domenica sarà arricchita da due imperdibili eventi speciali a ingresso gratuito:

Domenica 29 Novembre dalle ore 15.00, Dario De Dominicis e Fabiomassimo Antenozio ci porteranno in Sud America, precisamente sul lago dorato, ovvero il Lago Titicaca – dove torneranno a fine Gennaio per un workshop di fotografia documentaria. Entrambi sono, infatti, affermati fotografi documentaristi romani con un forte legame con l’America Latina. Nei propri progetti personali indagano in profondità il rapporto tra uomo, territorio e ambiente, con uno sguardo privilegiato sulle comunità del Brasile (De Dominicis) e quelle della Bolivia (Antenozio), entrambe minacciate dall’inquinamento.

Si prosegue Domenica 29 Novembre alle ore 16.00 con EVENTO TOP per l’OPEN CALL INTERNAZIONALE, grande novità di questa seconda edizione del Festival Internazionale di Fotografia di Sutri: l’attesa PROIEZIONE/PERFORMANCE a cura del maestro Lorenzo Sorgi di AntropoScene che con la sua musica accompagnerà le tante e bellissime immagini pervenutaci per la Call. AntropoScene è un collettivo multidisciplinare che unisce musica, teatro e arti visive. Sono stati 91 i progetti candidati da tanti fotografi e fotografe dall’Italia e da tutto il mondo. L’acqua e le sue sfaccettature sono state raccontate da immagini provenienti dalla Cambogia, Giappone, Israele,Turchia, U.S.A., Repubblica Ceca, Olanda e Francia sino dalla lontana Siberia. Vorremmo così ringraziarli uno per uno per la loro passione e per averci donato i loro lavori, dando risalto alle loro fotografie. La giuria della Call, composta dalla Direzione Artistica (Canfarini, Valentini e Faggiani) e con presidente la Photoeditor de l’Espresso Tiziana Faraoni ha scelto tre lavori, e li ha affiancati a quelli a chiamata per Festival arricchendo “Il Canto dell’Acqua”. Esposti al Museo di Palazzo Doebbing, nella Sala Paternesi. troviamo:

– gli autoritratti di Camilla Di Bella Vecchi, che ci catapultano nel mondo dell’arte;

– le immagini di Matilde Gattoni, fotografa italo-francese che racconta un luogo che non esiste più, strappato dal mare che avanza in Africa;

– il lavoro di Marco Lumini, fotografo e architetto che ha documentato la fragilità del Delta del Po, paesaggio plasmato dall’ingegneria idraulica e dall’azione umana.

La SHORTLIST della Open Call composta da 9 autori/autrici è esposta nei locali del centro storico di Sutri che ci hanno accolto (sono tre foto ciascuno + pannello espositivo con sinossi e tutte le immagini del lavoro)

– BAR SALZA in Piazza Cavour n.2:

Chiara Scardozzi, Alberto Benedetti, Sara Camilli

– ANTICA NORCINERIA BOMARSI in via Roma n. 6:

Raffaele Ballirano e Aleksandr Leshchenok e Marina Ogneva.

– FD Liquoreria in Piazza del Comune n.23:

David Marciano

– LA CANTINA DEL DRAGO in piazza San Francesco n. 17:

Liliana Ranalletta, Massimo Russo e Cristina Menconi Orsini

Ricordiamo che sia il TALK che la PROIEZIONE/PERFORMANCE MUSICALE sono ad ingresso gratuito

INFO E ORARI MOSTRA

Dove: Sutri – Museo di Palazzo Doebbing

Quando: dal 21 novembre 2026 al 24 gennaio 2027

Giorni di apertura:

Dal venerdì alla domenica (compreso 26 e 27 dicembre 2026 e 1° gennaio 2027)

7 e 8 dicembre 2026 e 6 gennaio 2027. Chiuso il 25 dicembre

ORARIO: 10-13 / 15-18.00

BIGLIETTO: Intero 10€, ridotto 8€, tesserati FIAF 7€.

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