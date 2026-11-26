NewTuscia – FROSINONE – «Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro all’Avvocato Luca Santoro per la sua elezione alla guida dell’Ordine degli Avvocati di Cassino». Così Gianluca Quadrini, Consigliere Provinciale di Frosinone, Presidente della Commissione Ambiente e Dirigente regionale di ANCI Lazio, saluta la nomina del nuovo vertice dell’avvocatura cassinate.

«Si tratta di un risultato di straordinario valore professionale e simbolico – prosegue Quadrini – non solo per le riconosciute qualità umane e giuridiche dell’Avv. Santoro, già apprezzato protagonista della vita forense del nostro territorio, ma anche perché per la prima volta in 165 anni di storia un professionista di Sora assume la presidenza dell’Ordine di Cassino. Un segnale importante di unità, inclusione e valorizzazione delle professionalità dell’intero circondario giudiziario, dal Cassinate al Sorano fino alla Valle di Comino».

«L’avvocatura svolge un presidio imprescindibile di legalità, tutela dei diritti e democrazia per le nostre comunità e per gli stessi enti locali – conclude Gianluca Quadrini –. Sono certo che, sotto la guida autorevole ed equilibrata del Presidente Santoro e di tutto il Consiglio dell’Ordine, proseguirà un percorso proficuo di dialogo istituzionale a beneficio della giustizia e dei cittadini della provincia di Frosinone».