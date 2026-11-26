La sindaca Frontini ha accolto l’atleta viterbese a Palazzo dei Priori. Presente anche l’assessore alla Capitale europea della Cultura Antoniozzi

NewTuscia – VITERBO – Attestato di merito sportivo a Sofia Pagliaro. Lo scorso 17 novembre, la sindaca Chiara Frontini ha conferito il riconoscimento alla giovane atleta viterbese che, in sella al suo cavallo Collin, nel 2026 ha conquistato la Coppa Lazio Dressage 2026 nel livello M Esperti, disputata presso il Centro Militare di Equitazione a Montelibretti (RM). Nella stessa circostanza le è stato assegnato il prestigioso Premio Generale Lodovico Nava, riservato all’atleta che ha fatto registrare la migliore media percentuale nel proprio livello di gara. “Accogliere a Palazzo dei Priori le eccellenze sportive del nostro territorio è sempre motivo di grande orgoglio per l’intera amministrazione e per la città – dichiara la sindaca Chiara Frontini –. I prestigiosi risultati ottenuti da Sofia testimoniano come talento, dedizione e sacrificio portino a traguardi straordinari. Sofia rappresenta un esempio luminoso per tutti i giovani viterbesi. Conquistare la Coppa Lazio Dressage e distinguersi con il Premio Lodovico Nava significa aver raggiunto un livello tecnico d’eccellenza, frutto di passione quotidiana e di una straordinaria sintonia con il suo cavallo Collin. Celebrare i suoi successi significa riconoscere non solo il valore atletico di una giovane viterbese che si è imposta a livello regionale, ma anche l’impegno silenzioso fatto di allenamenti, rispetto e costanza. Suoi e quelli della sua famiglia”. “Siamo fieri di celebrare oggi questo successo di Sofia – ha sottolineato l’assessore alla Capitale europea della Cultura Alfonso Antoniozzi -. Lo sport, proprio come la cultura, è un veicolo fondamentale di crescita, disciplina e identità per una comunità. È giusto che le istituzioni sostengano e gratifichino chi, attraverso lo sport, valorizza e rende onore alla nostra comunità. Ancor di più se gli atleti sono giovani talenti”.

“Ringrazio la sindaca Chiara Frontini e l’amministrazione comunale tutta per questo importante riconoscimento che arriva a completamento di un percorso sportivo che mi ha visto crescere di anno in anno come persona e come atleta – ha affermato Sofia Pagliaro durante la cerimonia a Palazzo dei Priori -. Ringrazio in modo particolare la mia attuale istruttrice Alessandra Gentile e la presidente del Circolo ippico della Leia Gabriella Ascenzi per avermi supportato e guidato nel raggiungimento di questo ultimo risultato, in una disciplina così complessa come è il dressage. Ma il mio pensiero va anche a lui, Collin, il mio cavallo e compagno di squadra dal quale apprendo ogni giorno allenandomi per traguardi futuri”.