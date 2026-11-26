NewTuscia – MONTEFIASCONE – Sabato 28 novembre Cammini DiVini conclude il calendario alla Rocca dei Papi di Montefiascone. Sarà una giornata dedicata alla scoperta di questo affascinante territorio della Tuscia, tra cammini, degustazioni e visite guidate.

Un’occasione per immergersi nella bellezza di un luogo ricco di storia, cultura e tradizioni, lasciandosi conquistare dai panorami suggestivi che si aprono sulla Tuscia e sul Lago di Bolsena. Tra passeggiate, racconti del territorio e sapori autentici, sarà un’esperienza da vivere con tutti i sensi, alla scoperta delle eccellenze locali e delle atmosfere uniche di Montefiascone.