NewTuscia – ROMA – Questa mattina è stata inaugurata al “Forte Aurelia” la mostra itinerante “Eroi, sempre”, promossa dalla Guardia di finanza e dedicata alle tavole a fumetti del Calendario Storico 2027, pubblicazione che ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito in virtù del suo riconosciuto valore educativo e formativo.

All’evento, moderato dal giornalista Andrea Pamparana, hanno preso parte il Comandante in Seconda della Guardia di finanza, Gen. C.A. Bruno Buratti, qualificati rappresentanti del mondo dell’istruzione, l’autore dei testi dell’opera, Carlo Bazan, alcuni tra gli artisti disegnatori delle tavole e gli alunni di diversi licei artistici della Capitale.

La mostra – che prende il via da Roma per poi proseguire in altre città italiane, tra cui Torino, Palermo e Padova – ripercorre, attraverso le dodici tavole del Calendario illustrate da altrettanti fumettisti di fama nazionale, alcuni degli episodi più significativi della storia del Corpo, dando forma alle vicende di tanti finanzieri che hanno incarnato i valori del coraggio, dell’altruismo e della fedeltà al dovere.

Ogni tavola è dedicata a una storia e a un protagonista: dalle operazioni di soccorso seguite al naufragio della Costa Concordia all’intervento a Rigopiano, dal contrasto al contrabbando e al narcotraffico alle vicende della Seconda guerra mondiale e della Resistenza. Accanto alle attività svolte nell’esercizio delle funzioni istituzionali, il percorso espositivo ricorda anche le gesta di finanzieri che, liberi dal servizio, non hanno esitato a intervenire per aiutare gli altri, talvolta fino al sacrificio della propria vita. Tra le figure rievocate vi sono Antonio Zara, caduto durante l’attacco terroristico all’aeroporto di Fiumicino, Vincenzo Giudice, che si oppose alla barbarie nazista per salvare alcuni ostaggi, e il Maresciallo Silvio Novembre, al fianco di Giorgio Ambrosoli nella difesa della legalità.

“Eroi, sempre” non è soltanto un omaggio alla memoria di chi ha servito il Paese con straordinario spirito di sacrificio, ma è anche un’occasione per avvicinare le giovani generazioni alla storia e ai valori della Guardia di finanza. Attraverso la forza narrativa delle “vignette”, la mostra restituisce il volto umano dell’impegno quotidiano delle Fiamme Gialle e testimonia come il servizio allo Stato trovi il suo significato più autentico nella tutela delle persone, della legalità e del bene comune.

LA MOSTRA RIMARRÀ APERTA AL PUBBLICO FINO AL 9 GENNAIO 2027, CON I SEGUENTI ORARI:

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 10.00 ALLE 16.00;

IL SABATO DALLE 9.00 ALLE 13.00.

CHIUSA LA DOMENICA E NEI GIORNI DI FESTA.

INGRESSO GRATUITO DA VIA AURELIA ANTICA, N. 433.

È GRADITA UNA COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL’INDIRIZZO E-MAIL: RM2180002@gdf.it

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COS’È “FORTE AURELIA”?

“Forte Aurelia” è uno dei 15 forti del campo trincerato, costruiti tra il 1877 e il 1891, per difendere la nuova Capitale d’Italia. Nel corso del Novecento, il complesso monumentale ha assunto funzioni diverse, divenendo presidio militare, luogo di accoglienza per migliaia di profughi e struttura sanitaria.

Nel 1944, infatti, il Forte ha abbandonato il proprio rigore marziale per trasformarsi in un approdo di speranza. In pochi mesi, oltre ottomila persone vi hanno trovato rifugio, dando vita a una vera e propria cittadella della solidarietà. In seguito, è diventato un ospedale, rimasto in attività fino al 1956.

Dal 1958, con l’insediamento della Caserma Cefalonia-Corfù, esso è parte integrante della storia della Guardia di Finanza, che ne custodisce il valore materiale e simbolico.

Nel tempo, la sovrapposizione di usi e interventi aveva progressivamente offuscato l’identità architettonica originaria del complesso. La svolta arriva nel 2016, con l’avvio di un ampio progetto di valorizzazione promosso dalla Guardia di Finanza e seguito personalmente dall’attuale Comandante in Seconda del Corpo, Gen. C.A. Bruno Buratti.

Il risultato è un luogo che conserva la propria autenticità aprendosi a nuove funzioni: uno spazio di cultura, confronto e relazione, capace di accogliere attività istituzionali, eventi pubblici, percorsi espositivi e iniziative di divulgazione e formazione.