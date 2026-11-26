NewTuscia – VITERBO – Proseguono le asfaltatura in città. Dopo gli interventi realizzati nei giorni scorsi sulla circonvallazione Almirante, su viale R. Capocci e su strada Teverina, domani 27 novembre avranno inizio i lavori su alcuni tratti di strada Bagni. Si ribadisce che per tale intervento non è prevista interruzione del traffico, ma si procederà con restringimento di carreggiata con la presenza di movieri. In corso ancora fino a lunedì 30 novembre compreso – salvo imprevisti legati alle condizioni atmosferiche – i lavori in via Vico Squarano, nel tratto tra porta del Carmine e via San Paolo. In questo caso, i flussi veicolari provenienti da via San Paolo vengono deviati su via Vico Quinzano o su via Castel di Fano; regolarmente raggiungibile strada Ponte Sodo. Regolare il traffico a scendere, verso Valle Faul. In dirittura di arrivo l’intervento per il miglioramento della viabilità del quadrante nord cittadino in via del Campo Scolastico, il cui termine è previsto verosimilmente e salvo imprevisti, entro i primi dieci giorni di dicembre. La viabilità prevede al momento il traffico consentito nel primo tratto a senso unico a salire, ovvero quello dalla Teverina fino a via Santa Giacinta Marescotti; interdetta invece la circolazione nel tratto compreso tra via Santa Giacinta Marescotti e gli impianti sportivi di atletica e rugby.

Seguiranno aggiornamenti sull’avanzamento dei cantieri, tenendo conto delle condizioni meteorologiche e delle eventuali ulteriori misure al traffico che dovessero rendersi necessarie.

con preghiera di pubblicazione.