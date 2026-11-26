LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI AL TERMINE DELLA GARA DI ANDATA DI COPPA ITALIA PROMOZIONE

NewTuscia – CAMPAGNANO ROMANO – Il Real Campagnano esce sconfitto per 1-2 nella gara di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Promozione contro il Santa Marinella. A segno per noi Giuseppe Danieli. Gara di ritorno in programma mercoledì 9 dicembre.

Di seguito le dichiarazioni post-partita:

SIMONE MASSIMI (Allenatore):

Mister, un giudizio sulla prestazione di oggi e cosa è mancato per conquistare la vittoria?

“Abbiamo fatto un’ottima partita, il primo tempo abbiamo avuto un approccio non positivo. E poi penso che abbiamo preso, secondo me, le misure. Nonostante questo oggi è un po’ complicato parlare della partita, ma ci proviamo. Qualcosa che non è andato sicuramente c’è, perché altrimenti due gol non li avremmo presi: il primo è assolutamente evitabile, abbiamo avuto un atteggiamento troppo passivo che non è da noi e ci hanno punito, il secondo gol invece lo abbiamo preso di ripartenza, è un peccato perché non avremmo meritato questo tipo di risultato.”

È un risultato giusto per quanto si è visto in campo ed è un risultato che vi lascia l’amaro in bocca?

“C’è l’amaro in bocca perché avevamo fatto tre gol regolari. Oggi è difficile parlare della partita perché c’è tanto rammarico per le scelte che sono state prese dalla terna arbitrale che, per carità, a volte vanno a nostro favore, oggi però sono andate decisamente contro. In una partita così delicata ci vuole il coraggio di prendersi le responsabilità, le stesse che sono state prese per fischiare dei fuorigioco a nostro sfavore annullandoci dei gol. Comunque complimenti agli avversari che hanno vinto, è stata una partita corretta, all’avversario vanno comunque fatti i complimenti. È un peccato perché, ripeto, è una partita di coppa, farne un gol in più o in meno è determinante, soprattutto con la regola del doppio gol fuori casa. Noi li avevamo fatti e regolari e non ci sono stati dati. Adesso ci rimbocchiamo le mani e lavoriamo per domenica e poi per il ritorno, perché andremo lì con la voglia giusta e ce la possiamo giocare.”

Con che stimoli e con che spirito scenderete in campo al ritorno per provare a ribaltarla?”

“Con la rabbia di aver subìto un’ingiustizia, ma spero con la lucidità rispetto a quella che abbiamo messo in tanti momenti della gara, dove siamo stati poco lucidi. Abbiamo concesso tante ripartenze e andremo a Santa Marinella per giocarci la gara, per cercare di passare il turno, perché se facciamo una gara importante sono convinto che possiamo farcela.”

GIANLUCA POLLACE (Capitano):

Finisce 1-2 per il Santa Marinella, che analisi dai alla partita?

“Sicuramente è stata una partita bella e intensa, giocata da due grandi squadre. Loro hanno avuto la meglio ma ci sono ancora 90 minuti da giocare al ritorno e abbiamo avuto tre gol annullati di cui due a mio avviso buoni. Noi abbiamo fatto la nostra partita, potevamo stare più attenti a non prendere il secondo gol, siamo positivi per il ritorno.”

C’è tanto rammarico per questo risultato. Il passaggio del turno sarà ora difficile ma non impossibile. Che sensazioni ti lascia questa gara e con quale spirito dovrete presentarvi al ritorno per ribaltarla?

“Bisognerà stare attenti a non prendere gol perché diciamo un gol in casa loro peserà e dobbiamo andare lì e fare la nostra partita cercando di rimetterla nel verso giusto, la prepareremo bene come avevamo preparata questa settimana e ce l’andremo a giocare tranquillamente.”

Real Campagnano