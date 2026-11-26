NewTuscia – VITERBO – “Chi di voi ha visto almeno una volta un’opera lirica alzi la mano”. Se ne alza soltanto una. Inizia così le “lezione” musicale con ”Suor Angelica” di Giacomo Puccini rappresentata ieri mattina (25 novembre) in sintesi e in forma di concerto al teatro San Leonardo di Viterbo di fronte ad un centinaio di studenti di alcuni istituti superiori della città. La domanda l’ha posta il presentatore Davide Colombo che da alcuni anni è la voce ufficiale del “Premio Fausto Ricci” (concorso lirico internazionale per giovani cantanti giunto alla 14^ edizione) che venne istituito a Viterbo nel 2013 per ricordare la figura del celebre baritono viterbese.

Per Giuliano Nisi, presidente dell’associazione “XXI Secolo” organizzatrice dell’evento insieme al Club di Territorio di Viterbo del Touring Club con il sostegno del Comune, l’iniziativa fa parte delle attività complementari al Premio. La notizia più sorprendente è che durante l’esibizione si è registrato in sala un silenzio irreale, in controtendenza con la giovane età degli spettatori. Senz’altro un atteggiamento di voglia nell’ascoltare voci dal vivo senza microfoni e casse di risonanza cui i ragazzi sono abituati. Ma anche di rispetto per le vicende del libretto e delle varie situazioni emotive da esso suscitate e rappresentate con sobrietà e compostezza dalle giovani voci del Premio. E’ il dramma di una povera ragazza-madre appartenente ad una famiglia aristocratica, finita in convento non per vocazione ma per espiare una colpa che le convenzioni del Seicento in cui la vicenda è ambientata, condannano senza pietà. La musica di Puccini ha fatto il resto, sottolineando con toni e cadenze estranee al comune sentire dei giovani, non solo momenti di ingenua gestualità conventuale, ma anche attimi di forte drammaticità, come il dialogo tra Suor Angelica e la zia principessa, cattiva e gelida, che annuncia la morte prematura del figlio. Per la mamma-suora è un colpo mortale che la porterà al suicidio, unica speranza per riabbracciare il figlio accanto alla Vergine che perdonerà il suo gesto.

Le voci sono del soprano Lina Malgieri nel ruolo di Suor Angelica e di Dayana Llorente in quello della zia principessa, ambedue finaliste dell’edizione 2025 del “Premio Fausto Ricci” (Sezione ruolo d’opera). Nella parte di suor Genovieffa, il soprano Laura Matadinho, alla tastiera Elena Burova. L’opera verrà allestita nella prossima estate e rappresentata a Viterbo e in altre città con l’orchestra “EtruriaEnsemble” diretta da Fabrizio Bastianini, il coro “Contrappunto” e la regia di Massimo Bonelli.

Vincenzo Ceniti

Nella foto, da sinistra: Dayana Llorente, Laura Matadinho, Elena Burova e Lina Malgieri (foto Ass.ne XXI Secolo)