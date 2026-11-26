Le caserme di Viterbo, Civita Castellana e Tuscania si illuminano di arancione per la campagna “Orange the World”

NewTuscia – VITERBO – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, le sedi del Comando Provinciale dei Carabinieri di Viterbo e delle Compagnie di Civita Castellana e Tuscania si illuminano di arancione aderendo alla campagna globale “Orange the World”. La ricorrenza segna inoltre l’avvio delle “16 giornate di attivismo contro la violenza di genere”, che si svolgono fino al 10 dicembre, Giornata mondiale dei diritti umani.

In questo contesto, il colore arancione è scelto a livello internazionale come simbolo di speranza e testimonianza visiva dell’impegno per un futuro libero da ogni forma di violenza contro le donne. Per i Carabinieri di Viterbo, l’adesione non rappresenta un semplice gesto formale, bensì un messaggio chiaro e diretto rivolto a tutte le donne che vivono situazioni di disagio o violenza: «Non siete sole». Si tratta di un invito a trovare la forza di rompere il silenzio e denunciare, con la certezza di trovare nell’Arma un’Istituzione pronta ad accogliere, ascoltare e proteggere.

Presso la sede del Comando Provinciale di Viterbo è operativa, dal 2019, “Una stanza tutta per sé”, uno spazio protetto e dedicato per consentire alle vittime di violenza di esporre la propria situazione in un ambiente sicuro, tutelato e riservato, nata dalla pluriennale collaborazione tra il Soroptimist International e l’Arma dei Carabinieri. L’iniziativa, che si aggiunge ai numerosi incontri nelle scuole e alle conferenze tenute dai militari in provincia, testimonia l’impegno quotidiano e capillare dei Carabinieri sul territorio nel contrasto alla violenza di genere, agli atti persecutori, ai maltrattamenti in famiglia e alle aggressioni. L’obiettivo fondamentale è consolidare un solido ponte di fiducia con le vittime, favorire l’emersione del “sommerso” che ancora caratterizza molti reati di genere e consentire l’attivazione tempestiva delle misure di tutela assicurate dagli strumenti operativi e normativi del “Codice Rosso”.

Un obiettivo che non può che partire dalla piena “consapevolezza” del problema, in relazione al quale l’Arma ha ulteriormente implementato la sezione dedicata del proprio sito web (https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/codice-rosso), arricchendola, tra l’altro, con un gioco da tavolo denominato “Viaggio nella consapevolezza contro la violenza di genere” (https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/codice-rosso/gioco-da-tavolo) distribuito anche in tutte le Stazioni, progettato per sensibilizzare i giovani e gli adulti con cui interagiscono, ovvero genitori, insegnanti e forze dell’ordine, sul tema della violenza di genere. Attraverso il gioco, i Carabinieri vogliono promuovere un messaggio chiaro e potente: tutti insieme possiamo fermare la violenza, partendo dai gesti quotidiani di rispetto e di solidarietà.

L’Arma dei Carabinieri rinnova, dunque, l’appello a tutte le persone che si trovino in condizioni di pericolo o timore a rivolgersi senza esitazione alle 56 Stazioni dislocate nella provincia, a contattare il Numero Unico di Emergenza 112 oppure la linea nazionale gratuita di pubblica utilità antiviolenza e stalking 1522, attiva 24 ore su 24. Ogni richiesta di aiuto rappresenta il primo, fondamentale passo per avviare un concreto percorso di protezione e di rinascita.

Comando Provinciale Carabinieri di Viterbo

Comando Compagnia Carabinieri di Civita Castellana

Comando Compagnia Carabinieri di Tuscania