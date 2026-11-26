NewTuscia – ROMA – “Esprimiamo il nostro dolore più profondo e ci stringiamo alle famiglie di Antonio Saccoccio, originario di Formia, ed Emanuele Lo Russo, trentaseienne romano, i due tecnici della Rheinmetall uccisi in Kuwait. Una tragedia che colpisce al cuore la nostra regione e che svela tutta la ferocia di un sistema economico in cui i profitti dei signori delle armi valgono più dell’esistenza umana. È inaccettabile che dei lavoratori paghino con la vita il prezzo di essere stati mandati al macello in uno scenario di guerra, trasformati in carne da cannone al servizio delle filiere belliche”.

Così Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale del Partito della Rifondazione Comunista e segretario della Federazione di Roma, Castelli e Litoranea.

“Denunciamo senza mezzi termini le pesantissime responsabilità politiche e morali del governo Meloni, complice di questa scia di sangue. È vergognoso e ipocrita continuare a raccontare agli italiani la favola che il nostro Paese sia fuori dal conflitto, mentre si mantengono centinaia di soldati nel Golfo, si trasformano le nostre basi in avamposti logistici e si garantiscono armi e copertura politica alle potenze belligeranti.

Piegarsi con servilismo alle politiche di riarmo della NATO e agli interessi dell’industria bellica significa stracciare l’articolo 11 della Costituzione, calpestare la volontà popolare ed esporre lavoratori e militari italiani al fuoco incrociato per interessi che non ci appartengono. Chi governa oggi l’Italia porta sulle spalle il peso politico di averci trascinato sull’orlo del baratro.

Pretendiamo l’immediato ritiro di tutti i contingenti italiani dall’area, lo stop a ogni fornitura militare e la fine di questa subalternità bellicista. I diritti, la dignità e la vita di chi lavora non saranno mai sacrificabili sull’altare della guerra”.